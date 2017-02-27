Статья про рубль, но его поведение совпадает с валютами Emerging Markets, в частности -гривны.
Рубль переписал максимум за неделю на валюте от экспортеров и нерезидентов
Рубль дорожает второй день подряд на Московской бирже, медленно ликвидируя последствия продолжавшегося неделю снижения. На торгах в пятницу курс доллара с расчетом «завтра» обновил минимум за неделю - 63,75 рубля, потеряв 23 копейки относительно четверга и 65 копеек по сравнению с пиками вторника. Евро подешевел лишь на 8 копеек, до 70,4250 рубля, следуя за динамикой форекса, где европейская валюта обновила максимум с 8 ноября. Свежие силы российскому валютному рынку принесли вливания долларов от экспортеров и иностранных инвесторов на рынке государственного долга, отмечают аналитики Сбербанк CIB. Сырьевые корпорации, которым в ноябре предстоит в перечислить в бюджет около триллиона рублей налогов, появились на бирже в четверг с ордерами на продажу долларов около 64 рублей. Тогда же после трех дней распродажи возобновились покупки в облигациях федерального займа: крупные сделки прошли в 7-летних ОФЗ 26207, 5-летних ОФЗ 26222, 20-летних ОФЗ 26230 и 15-летних ОФЗ 26225. Причем на длинном участке кривой заявки на покупку выставляли в основном нерезиденты, говорит аналитик Сбербанк CIB Алиса Закирова. Главным мотором для рубля и развивающихся рынков остаются печатные станки мировых центробанков, запущенные в попытке потушить деньгами первые искры пожара в мировой экономике. ФРС США, закачавшая в систему 220 млрд долларов с начала сентября, в ближайший месяц увеличит баланс еще на 115 млрд долларов, скупая краткосрочный госдолг и снабжая банки кредитами репо. Европейский центробанк с начала ноября выкупает активы на 20 млрд евро в месяц. Банк Японии продолжает увеличивать денежную базу со скоростью 80 трлн иен, или 730 млрд долларов в год. К ним присоединился Народный банк Китая, который в пятницу залил в банковскую систему свежие кредиты на сумму 38 млрд долларов (в пересчете по курсу). Стреляя из монетарных орудий, мировые ЦБ развернули потоки капитала из защитных активов в рисковые: на минувшей неделе фонды вывели 1,7 млрд долларов из золота и возобновили покупки акций (на 9,7 млрд долларов) и валют развивающихся рынков, пишут в обзоре аналитики BofA Merrill Lynch. За неделю по 13 ноября в фонды, инвестирующие в российские акции и облигации, пришло 200 млн долларов новых денег от клиентов. С начала месяца приток достиг 320 млн долларов. Причем к покупкам вернулись не только фонды покупающие Россию в пакете с другими EM, но и те, которые ориентированы исключительно на РФ (60 млн долларов за неделю, 80 млн - с начала месяца). Это «должно поддержать рыночные настроения в краткосрочной перспективе», говорит стратег БКС Вячеслав Смольянинов. Относительно трудным для рубля может стать декабрь, на который приходится пик погашений внешнего долга и традиционно высокий отток капитала, но тот факт, что банки накопили 17 млрд долларов свободной валюты в виде «резервной подушки», вряд ли позволит доллару подняться выше 64-65 рублей, прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В первом квартале 2020-го доллар может подешеветь до 60 рублей благодаря операциям по конвертации валюты из ФНБ, добавляет он.
TylerTruman_ написав:не в курсі, технічно маю тільки питанння по рівню для аварійної посадки
упд, якщо фігура буде виконана по методичці, то захід на повторний тест 24, але по дорозі є підтримка, тому степ бай степ
фактично реалізувалася ціль мого прогнозу від 30 жовтня, досягли бай зони після пробиття клину, ... а із можливих 2х наступних сценаріїв, навіть не знаю який цікавіший
Далі все знову буде залежати від 4-ри річок. Якщо 26-го налиють не 2,5-3 млрд, а з десяточку (чого я сподіваюся) то маємо шанс піти під 24 в кінці листопада. Крім того, є ще розмови про 7-ми річки (хоч, як на мене, ще рано). Ну і активний приріст грн депозитів. 5 млрд плюс за жовтень - це огого.
дякую за коментар, ... технічно я повинен був би топити за пробій 24, бо ведмежий тренд, але зупинилися в зоні, що не виключає розворотного сценарію (як мінімум для корекції), тому втримався від того, щоб віддати більшу ймовірність 1му сценарію (коли тест важливого рівня), ... а на рахунок фундаментальних факторів, хоч я себе достаньо компетентним фундаменталістом не вважаю, ... бачу, що ви зробили доречний акцент на подальшій силі ведмедів (Мінфін-ОВДЗ) та в зв'язувані палива для ракети, ... а я більше звернув увагу на биків, т.я. НБУ всю дорогу від 25 активно пилососив бакс, тому виникли сумніви на рахунок пробиття, якщо маркетмейкер так звисока включився в купівлю, ... а з іншої сторони виникло запитання, якщо не брати в рахунок купівлю для просто збільшення ЗВР, то на яких рівнях тоді регулятор буде наступний раз наливати (підтримуючи свій статус успішного спекулянта)?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані