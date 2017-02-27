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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2726272727282729>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:49

Статья про рубль, но его поведение совпадает с валютами Emerging Markets, в частности -гривны.

Рубль переписал максимум за неделю на валюте от экспортеров и нерезидентов

Рубль дорожает второй день подряд на Московской бирже, медленно ликвидируя последствия продолжавшегося неделю снижения.
На торгах в пятницу курс доллара с расчетом «завтра» обновил минимум за неделю - 63,75 рубля, потеряв 23 копейки относительно четверга и 65 копеек по сравнению с пиками вторника.
Евро подешевел лишь на 8 копеек, до 70,4250 рубля, следуя за динамикой форекса, где европейская валюта обновила максимум с 8 ноября.
Свежие силы российскому валютному рынку принесли вливания долларов от экспортеров и иностранных инвесторов на рынке государственного долга, отмечают аналитики Сбербанк CIB.
Сырьевые корпорации, которым в ноябре предстоит в перечислить в бюджет около триллиона рублей налогов, появились на бирже в четверг с ордерами на продажу долларов около 64 рублей.
Тогда же после трех дней распродажи возобновились покупки в облигациях федерального займа: крупные сделки прошли в 7-летних ОФЗ 26207, 5-летних ОФЗ 26222, 20-летних ОФЗ 26230 и 15-летних ОФЗ 26225. Причем на длинном участке кривой заявки на покупку выставляли в основном нерезиденты, говорит аналитик Сбербанк CIB Алиса Закирова.
Главным мотором для рубля и развивающихся рынков остаются печатные станки мировых центробанков, запущенные в попытке потушить деньгами первые искры пожара в мировой экономике.
 ФРС США, закачавшая в систему 220 млрд долларов с начала сентября, в ближайший месяц увеличит баланс еще на 115 млрд долларов, скупая краткосрочный госдолг и снабжая банки кредитами репо. Европейский центробанк с начала ноября выкупает активы на 20 млрд евро в месяц. Банк Японии продолжает увеличивать денежную базу со скоростью 80 трлн иен, или 730 млрд долларов в год.
К ним присоединился Народный банк Китая, который в пятницу залил в банковскую систему свежие кредиты на сумму 38 млрд долларов (в пересчете по курсу).
Стреляя из монетарных орудий, мировые ЦБ развернули потоки капитала из защитных активов в рисковые: на минувшей неделе фонды вывели 1,7 млрд долларов из золота и возобновили покупки акций (на 9,7 млрд долларов) и валют развивающихся рынков, пишут в обзоре аналитики BofA Merrill Lynch.
За неделю по 13 ноября в фонды, инвестирующие в российские акции и облигации, пришло 200 млн долларов новых денег от клиентов. С начала месяца приток достиг 320 млн долларов.
Причем к покупкам вернулись не только фонды покупающие Россию в пакете с другими EM, но и те, которые ориентированы исключительно на РФ (60 млн долларов за неделю, 80 млн - с начала месяца). Это «должно поддержать рыночные настроения в краткосрочной перспективе», говорит стратег БКС Вячеслав Смольянинов.
Относительно трудным для рубля может стать декабрь, на который приходится пик погашений внешнего долга и традиционно высокий отток капитала, но тот факт, что банки накопили 17 млрд долларов свободной валюты в виде «резервной подушки», вряд ли позволит доллару подняться выше 64-65 рублей, прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
В первом квартале 2020-го доллар может подешеветь до 60 рублей благодаря операциям по конвертации валюты из ФНБ, добавляет он.

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-perepisal-maksimum-za-nedelyu-na-valyute-ot-eksporterov-i-nerezidentov-1028693212
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:43

  Dobrofey написав:Да уж, жестко "слуги Коломойского" валютных хомяков стригут. К очередному психологическому барьеру "24" подобрались, неужели понесут таки конвертировать матрасы в облигации, как правительство мечтает? )))

Расслабьтесь, движ вверх будет стремительным.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:01

  Zebra написав:
  Dobrofey написав:Да уж, жестко "слуги Коломойского" валютных хомяков стригут. К очередному психологическому барьеру "24" подобрались, неужели понесут таки конвертировать матрасы в облигации, как правительство мечтает? )))

Расслабьтесь, движ вверх будет стремительным.

Через год или два
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:10

  Dobrofey написав:Да уж, жестко "слуги Коломойского" валютных хомяков стригут. К очередному психологическому барьеру "24" подобрались, неужели понесут таки конвертировать матрасы в облигации, как правительство мечтает? )))
Конечно понесут!
Чем наши хомяки хуже ихних 'Жирних котів'!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:23

Казначейство ливануло ПДВ сегодня на 968,3 млн гривень

С начала месяца уже 3,3 млрд вернули экспортерам.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:28

  orest написав:
  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:не в курсі, технічно маю тільки питанння по рівню для аварійної посадки

упд, якщо фігура буде виконана по методичці, то захід на повторний тест 24, але по дорозі є підтримка, тому степ бай степ 8)

фактично реалізувалася ціль мого прогнозу від 30 жовтня, досягли бай зони після пробиття клину, ... а із можливих 2х наступних сценаріїв, навіть не знаю який цікавіший 8)

Далі все знову буде залежати від 4-ри річок. Якщо 26-го налиють не 2,5-3 млрд, а з десяточку (чого я сподіваюся) то маємо шанс піти під 24 в кінці листопада. Крім того, є ще розмови про 7-ми річки (хоч, як на мене, ще рано). Ну і активний приріст грн депозитів. 5 млрд плюс за жовтень - це огого.

дякую за коментар, ... технічно я повинен був би топити за пробій 24, бо ведмежий тренд, але зупинилися в зоні, що не виключає розворотного сценарію (як мінімум для корекції), тому втримався від того, щоб віддати більшу ймовірність 1му сценарію (коли тест важливого рівня), :roll:
... а на рахунок фундаментальних факторів, хоч я себе достаньо компетентним фундаменталістом не вважаю, ... бачу, що ви зробили доречний акцент на подальшій силі ведмедів (Мінфін-ОВДЗ) та в зв'язувані палива для ракети, ... а я більше звернув увагу на биків, т.я. НБУ всю дорогу від 25 активно пилососив бакс, тому виникли сумніви на рахунок пробиття, якщо маркетмейкер так звисока включився в купівлю, :idea: ... а з іншої сторони виникло запитання, якщо не брати в рахунок купівлю для просто збільшення ЗВР, то на яких рівнях тоді регулятор буде наступний раз наливати (підтримуючи свій статус успішного спекулянта)?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:37

  Andrew_ написав:
  Zebra написав:
  Dobrofey написав:Да уж, жестко "слуги Коломойского" валютных хомяков стригут. К очередному психологическому барьеру "24" подобрались, неужели понесут таки конвертировать матрасы в облигации, как правительство мечтает? )))

Расслабьтесь, движ вверх будет стремительным.

Через год или два

Время в данном случае всего лишь формальность, справедливость восторжествует, остаётся только медитировать в нирване 8)
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:54

TylerTruman_
Часу на пробиття 24 ще трохи є, це весь наступний тиждень, потім може бути флет, а другої половини грудня відскок.
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:25

  twin написав:TylerTruman_
Часу на пробиття 24 ще трохи є, це весь наступний тиждень, потім може бути флет, а другої половини грудня відскок.

не знаю з якими факторами ви зв'язуєте відскок в зазначений період, але якщо маєте на увазі розворотний, то під сумнівом, т.я. гривня має тенденцію :arrow: через відкок розвертатися на хаях, а на низах через консолідацію тривалістю декілька місяців, або повинні встигнути намалювати розворотну формацію
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:34

Курс пошел немного вниз на реакции принятия закона о земле. Вспомните, как 2 месяца назад только на анонсе рынка земли провалились к 24. Сейчас рынку кинули повторно ту же кость. Рынок схавал, но уже реакция была намного слабее - просели всего на 50 копеек за неделю после события. Это как в сказке про мальчика и волков... После второго чтения закона о земле будет еще одна "кость", а вот дальше уже наступит суровая реальность! Ведь реально до открытия рынка земли еще почти год, до октября 2020 года. А бабло завели под него уже сейчас. И что год делать? Морозить капиталы в ОВГЗ? Можно и так. Вот только это бабло с процентами от 16.5 до 18 надо будет отдавать по 3, 6, и 12 месячным ОВГЗ. Где брать "бумагу" для этого? Особенно в свете идущего падения экономики и сворачивания бизнеса по всем направлениям. Ответ очевиден...
yuri_m
 
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