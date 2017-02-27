Курс пошел немного вниз на реакции принятия закона о земле. Вспомните, как 2 месяца назад только на анонсе рынка земли провалились к 24. Сейчас рынку кинули повторно ту же кость. Рынок схавал, но уже реакция была намного слабее - просели всего на 50 копеек за неделю после события. Это как в сказке про мальчика и волков... После второго чтения закона о земле будет еще одна "кость", а вот дальше уже наступит суровая реальность! Ведь реально до открытия рынка земли еще почти год, до октября 2020 года. А бабло завели под него уже сейчас. И что год делать? Морозить капиталы в ОВГЗ? Можно и так. Вот только это бабло с процентами от 16.5 до 18 надо будет отдавать по 3, 6, и 12 месячным ОВГЗ. Где брать "бумагу" для этого? Особенно в свете идущего падения экономики и сворачивания бизнеса по всем направлениям. Ответ очевиден...