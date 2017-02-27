yuri_m написав:Курс пошел немного вниз на реакции принятия закона о земле. Вспомните, как 2 месяца назад только на анонсе рынка земли провалились к 24. Сейчас рынку кинули повторно ту же кость. Рынок схавал, но уже реакция была намного слабее - просели всего на 50 копеек за неделю после события. Это как в сказке про мальчика и волков... После второго чтения закона о земле будет еще одна "кость", а вот дальше уже наступит суровая реальность! Ведь реально до открытия рынка земли еще почти год, до октября 2020 года. А бабло завели под него уже сейчас. И что год делать? Морозить капиталы в ОВГЗ? Можно и так. Вот только это бабло с процентами от 16.5 до 18 надо будет отдавать по 3, 6, и 12 месячным ОВГЗ. Где брать "бумагу" для этого? Особенно в свете идущего падения экономики и сворачивания бизнеса по всем направлениям. Ответ очевиден...
Может так и задумано,легализировать через ОВГЗ и направить на покупку земли.
yuri_m написав:Курс пошел немного вниз на реакции принятия закона о земле. Вспомните, как 2 месяца назад только на анонсе рынка земли провалились к 24. Сейчас рынку кинули повторно ту же кость. Рынок схавал, но уже реакция была намного слабее - просели всего на 50 копеек за неделю после события. Это как в сказке про мальчика и волков... После второго чтения закона о земле будет еще одна "кость", а вот дальше уже наступит суровая реальность! Ведь реально до открытия рынка земли еще почти год, до октября 2020 года. А бабло завели под него уже сейчас. И что год делать? Морозить капиталы в ОВГЗ? Можно и так. Вот только это бабло с процентами от 16.5 до 18 надо будет отдавать по 3, 6, и 12 месячным ОВГЗ. Где брать "бумагу" для этого? Особенно в свете идущего падения экономики и сворачивания бизнеса по всем направлениям. Ответ очевиден...
1. Нахрена заводить валюту под рынок земли уже сейчас, если до принятия окончательной редакции закона пройдут месяцы, если не годы? 2. Если все так ужасно, экономика падает, кругом тотальное зубажиння, тогда почему динамика ВВП идет по нарастающей?
TylerTruman_ написав:далі ситуація буде залежати від тесту 24-24,2 ведмедями, … при невдачі із логічних варіантів паттерн "подвійне" дно і як мінімум зимова корекція, … але на пробої сильним приземленням виглядають: 1) лінія підтримки по низам від 19 листопада 2018р та 2) ретрейсмент фібо рівень 61,8%
Судя по нарастающему ажиотажу, 24 пробьют со свистом. Зимняя коррекция, от выброса средств со счетов казначейства, тогда начнется с уровней приближающихся к 23.