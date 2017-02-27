yuri_m написав:Курс пошел немного вниз на реакции принятия закона о земле. Вспомните, как 2 месяца назад только на анонсе рынка земли провалились к 24. Сейчас рынку кинули повторно ту же кость. Рынок схавал, но уже реакция была намного слабее - просели всего на 50 копеек за неделю после события. Это как в сказке про мальчика и волков... После второго чтения закона о земле будет еще одна "кость", а вот дальше уже наступит суровая реальность! Ведь реально до открытия рынка земли еще почти год, до октября 2020 года. А бабло завели под него уже сейчас. И что год делать? Морозить капиталы в ОВГЗ? Можно и так. Вот только это бабло с процентами от 16.5 до 18 надо будет отдавать по 3, 6, и 12 месячным ОВГЗ. Где брать "бумагу" для этого? Особенно в свете идущего падения экономики и сворачивания бизнеса по всем направлениям. Ответ очевиден...
Может так и задумано,легализировать через ОВГЗ и направить на покупку земли.
yuri_m написав:Курс пошел немного вниз на реакции принятия закона о земле. Вспомните, как 2 месяца назад только на анонсе рынка земли провалились к 24. Сейчас рынку кинули повторно ту же кость. Рынок схавал, но уже реакция была намного слабее - просели всего на 50 копеек за неделю после события. Это как в сказке про мальчика и волков... После второго чтения закона о земле будет еще одна "кость", а вот дальше уже наступит суровая реальность! Ведь реально до открытия рынка земли еще почти год, до октября 2020 года. А бабло завели под него уже сейчас. И что год делать? Морозить капиталы в ОВГЗ? Можно и так. Вот только это бабло с процентами от 16.5 до 18 надо будет отдавать по 3, 6, и 12 месячным ОВГЗ. Где брать "бумагу" для этого? Особенно в свете идущего падения экономики и сворачивания бизнеса по всем направлениям. Ответ очевиден...
1. Нахрена заводить валюту под рынок земли уже сейчас, если до принятия окончательной редакции закона пройдут месяцы, если не годы? 2. Если все так ужасно, экономика падает, кругом тотальное зубажиння, тогда почему динамика ВВП идет по нарастающей?
TylerTruman_ написав:далі ситуація буде залежати від тесту 24-24,2 ведмедями, … при невдачі із логічних варіантів паттерн "подвійне" дно і як мінімум зимова корекція, … але на пробої сильним приземленням виглядають: 1) лінія підтримки по низам від 19 листопада 2018р та 2) ретрейсмент фібо рівень 61,8%
Судя по нарастающему ажиотажу, 24 пробьют со свистом. Зимняя коррекция, от выброса средств со счетов казначейства, тогда начнется с уровней приближающихся к 23.
yuri_m написав:Курс пошел немного вниз на реакции принятия закона о земле. Вспомните, как 2 месяца назад только на анонсе рынка земли провалились к 24. Сейчас рынку кинули повторно ту же кость. Рынок схавал, но уже реакция была намного слабее - просели всего на 50 копеек за неделю после события. Это как в сказке про мальчика и волков... После второго чтения закона о земле будет еще одна "кость", а вот дальше уже наступит суровая реальность! Ведь реально до открытия рынка земли еще почти год, до октября 2020 года. А бабло завели под него уже сейчас. И что год делать? Морозить капиталы в ОВГЗ? Можно и так. Вот только это бабло с процентами от 16.5 до 18 надо будет отдавать по 3, 6, и 12 месячным ОВГЗ. Где брать "бумагу" для этого? Особенно в свете идущего падения экономики и сворачивания бизнеса по всем направлениям. Ответ очевиден...
Два позитива (перше читання і бюджет прийняті) і третій під питанням МВФ, але не критично. На другому читанні буде справжній опір. Якщо протискати 24 то зараз, але чи пустить НБУ... З баблом нерезів все просто, завели в очікуванні головного призу, а поки отримують відсотки добрі і бонусом мають курсову різницю. Зрив другого читання заставить всіх нервових вийти і зафіксувати прибуток, з відповідними наслідками для курсу. Хоча запасів в НБУ достатньо, щоб задовільнити попит.
escobar написав:2. Если все так ужасно, экономика падает, кругом тотальное зубажиння, тогда почему динамика ВВП идет по нарастающей?
Зростання забезпечується насамперед за рахунок:
- сільського господарства (рекордний урожай, завдяки насамперед погоді);
- торгівлі;
- банківського сектору (до речі, при зменшенні обсягів кредитування реального сектору);
- будівництва (ремонт на кількох меткомбінатах, будівництво вітрових і сонячних електростанцій під завищений зелений тариф).
Іншими словами, зростання на 4,2% є неякісним і нестійким, бо залежить від зовнішніх факторів, що базується на продажу сільськогосподарської сировини, не створює нових робочих місць і відбувається на тлі поглиблення деіндустріалізації.
Але попри нестійкість і неякісність деіндустріалізоване зростання призведе до цілком реальних і відчутних додаткових виплат за зовнішнім боргом.
Якщо тенденція збережеться і за результатами 2019 року реальний ВВП збільшиться на 4,2%, то додаткові виплати з бюджету (тобто грошей платників податків) за зовнішнім боргом становитимуть близько 350 млн доларів. Завдяки реструктуризації імені Яресько, яка прив'язала виплати за зовнішнім боргом до зростання ВВП. До 2040 року.
TylerTruman_ написав:дякую за коментар, ... технічно я повинен був би топити за пробій 24, бо ведмежий тренд, але зупинилися в зоні, що не виключає розворотного сценарію (як мінімум для корекції), тому втримався від того, щоб віддати більшу ймовірність 1му сценарію (коли тест важливого рівня), ... а на рахунок фундаментальних факторів, хоч я себе достаньо компетентним фундаменталістом не вважаю, ... бачу, що ви зробили доречний акцент на подальшій силі ведмедів (Мінфін-ОВДЗ) та в зв'язувані палива для ракети, ... а я більше звернув увагу на биків, т.я. НБУ всю дорогу від 25 активно пилососив бакс, тому виникли сумніви на рахунок пробиття, якщо маркетмейкер так звисока включився в купівлю, ... а з іншої сторони виникло запитання, якщо не брати в рахунок купівлю для просто збільшення ЗВР, то на яких рівнях тоді регулятор буде наступний раз наливати (підтримуючи свій статус успішного спекулянта)?
Вітаю. Для тих "нерезидентів", які легалізують статки, виводячи їх з офшорних сховищ (уже писав про те, що все наскирдоване там в одну секунду може бути арештованим на довгі роки чи конфіскованим) зараз все "до лампочки". Щоб НБУ вийти з продажем, треба щоб на МБ місце зявилося, а поки там і так "содом і гомора". Для "успішної господарської діяльності" і перерахунку дивідендів у бюджет у НБУ достатньо інструментів, регулятор володіє ОВДП на більш ніж 300 млрд. П.С. Хоч корекція і виглядала б зараз доречною...
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