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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2019 10:58
Yuri_61 написав:
Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан.
Вот вам и чёрный лебедь.
Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.
Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю
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vovakwasov
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Додано: Суб 16 лис, 2019 11:06
Вкладчик1234 написав:
"Патриоты" не сдвинутся с места без команды, оплаты, и транспортировки
От не розумію, що кремлядські холуї роблять тут, на українському форумі?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 11:08
vovakwasov написав: Yuri_61 написав:
Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан.
Вот вам и чёрный лебедь.
Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.
Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю
Очікування по землі у розрізі валюти - як на мене завищені
1 Гектар буде коштувати нехай 50000 грн
2 У пайовиків в середньому по 1-2 Га , тобто ціна в 50000 не вирішує кардинально жодної з їх проблем
3 Ті для кого 50000-100000 захмарна величина за землю - свій пай продадуть... і це до кращого , бо вони його все одно не обробляли
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 16 лис, 2019 11:14
vovakwasov написав: Yuri_61 написав:
Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан.
Вот вам и чёрный лебедь.
Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.
Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю
самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.
Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12
на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.
Но никакого развития страны такая рехформа не даст
....
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Alex2007
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Додано: Суб 16 лис, 2019 11:28
Alex2007 написав: vovakwasov написав: Yuri_61 написав:
Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан.
Вот вам и чёрный лебедь.
Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.
Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю
самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.
Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12
на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.
Но никакого развития страны такая рехформа не даст
....
Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?
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Додано: Суб 16 лис, 2019 11:46
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Додано: Суб 16 лис, 2019 11:49
Moneta написав: Alex2007 написав: vovakwasov написав:
Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю
самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.
Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12
на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.
Но никакого развития страны такая рехформа не даст
....
Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?
Но назвать это свободным рынком тоже нельзя.
Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет.
Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників.
Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы"
Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугублятся.
Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.
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Alex2007
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