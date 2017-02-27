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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2727272827292730

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:58

  Yuri_61 написав:Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан.
Вот вам и чёрный лебедь.
Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.


Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:"Патриоты" не сдвинутся с места без команды, оплаты, и транспортировки

От не розумію, що кремлядські холуї роблять тут, на українському форумі?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:08

  vovakwasov написав:
  Yuri_61 написав:Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан.
Вот вам и чёрный лебедь.
Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.
Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю
Очікування по землі у розрізі валюти - як на мене завищені
1 Гектар буде коштувати нехай 50000 грн
2 У пайовиків в середньому по 1-2 Га , тобто ціна в 50000 не вирішує кардинально жодної з їх проблем
3 Ті для кого 50000-100000 захмарна величина за землю - свій пай продадуть... і це до кращого , бо вони його все одно не обробляли
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:14

  vovakwasov написав:
  Yuri_61 написав:Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан.
Вот вам и чёрный лебедь.
Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.


Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю


самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.
Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 :mrgreen: на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.
Но никакого развития страны такая рехформа не даст :( ....
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:28

  Alex2007 написав:
  vovakwasov написав:
  Yuri_61 написав:Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан.
Вот вам и чёрный лебедь.
Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.


Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю


самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.
Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 :mrgreen: на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.
Но никакого развития страны такая рехформа не даст :( ....


Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Черновцы 24.20-24.28. 26.66-26.72
витя
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:49

  Moneta написав:
  Alex2007 написав:
  vovakwasov написав:
Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю


самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.
Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 :mrgreen: на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.
Но никакого развития страны такая рехформа не даст :( ....


Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?


Но назвать это свободным рынком тоже нельзя.
Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет.
Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників.
Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы"
Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугублятся.

Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.
Alex2007
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