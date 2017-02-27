Yuri_61 написав:Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан. Вот вам и чёрный лебедь. Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.
Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю
самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит. Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно. Но никакого развития страны такая рехформа не даст ....
Yuri_61 написав:Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан. Вот вам и чёрный лебедь. Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.
Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю
самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит. Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно. Но никакого развития страны такая рехформа не даст ....
Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?
vovakwasov написав: Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю
самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит. Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно. Но никакого развития страны такая рехформа не даст ....
Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?
Но назвать это свободным рынком тоже нельзя. Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет. Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників. Скупят все по-дешевке\от-рейдерят. Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы" Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.
Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.
Alex2007 написав: Но назвать это свободным рынком тоже нельзя. Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет. Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників. Скупят все по-дешевке\от-рейдерят. Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы" Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.
Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.
А сейчас по твоему, по другому все? И нынешние фермеры не за прибыль свою работают (рапс), а за то, чтобы Либо пивныка съел?
Alex2007 написав: Но назвать это свободным рынком тоже нельзя. Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет. Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників. Скупят все по-дешевке\от-рейдерят. Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы" Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.
Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.
А сейчас по твоему, по другому все? И нынешние фермеры не за прибыль свою работают (рапс), а за то, чтобы Либо пивныка съел?
Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.
И нахрен тогда такая реформа нужна, если все останется как есть и будет хуже, но не лучше А я то думал, реформы обычно делаются чтоб что-то улучшить.
П.С.То что все работают за прибыль - это понятно. Но зачем ограничивать кол-во владельцев земли? Зачем такой жирный лимит? Как говорится, "а харя не треснет?"
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 16 лис, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз.
...так, пошкодуйте Лібо! - беріть кредити і викуповуйте паї!(після вступу закону в дію) - але рапсом не засіюйте, та й соняшником - теж! - а садіть картоплю/цибулю/часник/бобові і т. п - і фермерські господарства розвивайте! - особливо півників вирощуйте, щоб мав змогу напів-американець Лібо, скуштувати м'яско їх БЕЗ ГМО! - так, так - щоб ви не пічкали їх "хімією", а годували відбірним зерном і збалансованими ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИМИ кормами!
... так, так - все у вас вийде! - головне, побільше кредитів набрати
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Alex2007 написав:самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит. Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно. Но никакого развития страны такая рехформа не даст ....
В Польше не больше 500 гектар на нос. И там 1 400 000 фермерских хозяйств. Почему бы не пойти примером успешного соседа. Такое чувство, что Рада набита соросятами, которые исполняют волю крупного бизнеса, а на людей им с высокой башни.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Moneta написав: Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?
Но назвать это свободным рынком тоже нельзя. Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет. Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників. Скупят все по-дешевке\от-рейдерят. Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы" Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся. Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.
Мелкие фермеры в наших условиях - это тяжкий, часто неблагодарный, труд, отсутствие кредитов, постоянная угроза разорения. На "западе" - дотации. Без условных пивныков наша семья давно обходится, да и кормят их теми же антибиотиками и стимуляторами, а родственников и знакомых у нас в селе нет.
ЗЫ. freeze Польша - старинные традиции мелкого землевладения. У нас не найдется такого количества людей (3-5 млн с семьями), согласных покупать пай 500 га и ковыряться в земле. Долярчик, кстати, правильно написал.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan написав:ЗЫ. freeze Польша - старинные традиции мелкого землевладения. У нас не найдется такого количества людей (3-5 млн с семьями), согласных покупать пай 500 га и ковыряться в земле.
У нас тоже народ не состоящий из идиотов. Дай ему удочку, цель и нормальные условия для работы, для заработка, недорогие кредиты, юридическую защищенность и будут работать на себя, а не на дядю о-го-го. В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств, у нас 35 000 фермерских хозяйств. Потому что там государство ставит цель поддержки малого бизнеса и фермеров, у нас нетрадиционный премьер и его хозяева ставят цель срубить денег по легкому, получить очередной кредит МВФ. Имхо, местные политиканы мелко плавают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.