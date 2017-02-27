Додано: Суб 16 лис, 2019 11:49

Moneta написав: Alex2007 написав: vovakwasov написав:

Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю



самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.

Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.

Но никакого развития страны такая рехформа не даст .... самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.Но никакого развития страны такая рехформа не даст....



Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует? Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?

Но назвать это свободным рынком тоже нельзя.Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет.Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників.Скупят все по-дешевке\от-рейдерят. Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы"Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.