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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2728272927302731>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:14

  vovakwasov написав:
  Yuri_61 написав:Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан.
Вот вам и чёрный лебедь.
Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.


Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю


самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.
Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 :mrgreen: на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.
Но никакого развития страны такая рехформа не даст :( ....
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:28

  Alex2007 написав:
  vovakwasov написав:
  Yuri_61 написав:Вангую: если сгуги народа примут Закон про продажу земли, то будет третий майдан.
Вот вам и чёрный лебедь.
Майдан будет стопудово. Партиоты не дадут Батькивщиною торговать.


Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю


самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.
Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 :mrgreen: на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.
Но никакого развития страны такая рехформа не даст :( ....


Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Черновцы 24.20-24.28. 26.66-26.72
витя
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:49

  Moneta написав:
  Alex2007 написав:
  vovakwasov написав:
Спілкуюсь з власниками земельних паїв - більшість зайняла позицію вичікування - радикалізму не спостерігаю


самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.
Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 :mrgreen: на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.
Но никакого развития страны такая рехформа не даст :( ....


Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?


Но назвать это свободным рынком тоже нельзя.
Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет.
Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників.
Скупят все по-дешевке\от-рейдерят. Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы"
Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.

Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:06

  Alex2007 написав:
Но назвать это свободным рынком тоже нельзя.
Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет.
Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників.
Скупят все по-дешевке\от-рейдерят. Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы"
Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.

Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.


А сейчас по твоему, по другому все? И нынешние фермеры не за прибыль свою работают (рапс), а за то, чтобы Либо пивныка съел?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:10

  vano80 написав:
  Alex2007 написав:
Но назвать это свободным рынком тоже нельзя.
Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет.
Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників.
Скупят все по-дешевке\от-рейдерят. Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы"
Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.

Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.


А сейчас по твоему, по другому все? И нынешние фермеры не за прибыль свою работают (рапс), а за то, чтобы Либо пивныка съел?


Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.
И нахрен тогда такая реформа нужна, если все останется как есть и будет хуже, но не лучше :shock:
А я то думал, реформы обычно делаются чтоб что-то улучшить. :?

П.С.То что все работают за прибыль - это понятно. Но зачем ограничивать кол-во владельцев земли? Зачем такой жирный лимит? Как говорится, "а харя не треснет?" :mrgreen:
Зображення
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 16 лис, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...так, пошкодуйте Лібо! :D
- беріть кредити і викуповуйте паї!(після вступу закону в дію)
- але рапсом не засіюйте, та й соняшником - теж!
- а садіть картоплю/цибулю/часник/бобові і т. п
- і фермерські господарства розвивайте!
- особливо півників вирощуйте, щоб мав змогу напів-американець Лібо, скуштувати м'яско їх БЕЗ ГМО!
- так, так - щоб ви не пічкали їх "хімією", а годували відбірним зерном і збалансованими ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИМИ кормами!

... так, так - все у вас вийде! - головне, побільше кредитів набрати :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:34

  Alex2007 написав:самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.
Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12 :mrgreen: на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.
Но никакого развития страны такая рехформа не даст :( ....


В Польше не больше 500 гектар на нос.
И там 1 400 000 фермерских хозяйств.
Почему бы не пойти примером успешного соседа.
Такое чувство, что Рада набита соросятами, которые исполняют волю крупного бизнеса, а на людей им с высокой башни.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:37

  Alex2007 написав:
  Moneta написав: Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?
Но назвать это свободным рынком тоже нельзя.
Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет.
Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників.
Скупят все по-дешевке\от-рейдерят. Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы"
Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.
Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.

Мелкие фермеры в наших условиях - это тяжкий, часто неблагодарный, труд, отсутствие кредитов, постоянная угроза разорения. На "западе" - дотации.
Без условных пивныков наша семья давно обходится, да и кормят их теми же антибиотиками и стимуляторами, а родственников и знакомых у нас в селе нет.

ЗЫ. freeze Польша - старинные традиции мелкого землевладения. У нас не найдется такого количества людей (3-5 млн с семьями), согласных покупать пай 500 га и ковыряться в земле. Долярчик, кстати, правильно написал.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:04

  Starikan написав:ЗЫ. freeze Польша - старинные традиции мелкого землевладения. У нас не найдется такого количества людей (3-5 млн с семьями), согласных покупать пай 500 га и ковыряться в земле.


У нас тоже народ не состоящий из идиотов. Дай ему удочку, цель и нормальные условия для работы, для заработка, недорогие кредиты, юридическую защищенность и будут работать на себя, а не на дядю о-го-го.
В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств, у нас 35 000 фермерских хозяйств. Потому что там государство ставит цель поддержки малого бизнеса и фермеров, у нас нетрадиционный премьер и его хозяева ставят цель срубить денег по легкому, получить очередной кредит МВФ. Имхо, местные политиканы мелко плавают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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