TylerTruman_ написав:дякую за коментар, ... технічно я повинен був би топити за пробій 24, бо ведмежий тренд, але зупинилися в зоні, що не виключає розворотного сценарію (як мінімум для корекції), тому втримався від того, щоб віддати більшу ймовірність 1му сценарію (коли тест важливого рівня), ... а на рахунок фундаментальних факторів, хоч я себе достаньо компетентним фундаменталістом не вважаю, ... бачу, що ви зробили доречний акцент на подальшій силі ведмедів (Мінфін-ОВДЗ) та в зв'язувані палива для ракети, ... а я більше звернув увагу на биків, т.я. НБУ всю дорогу від 25 активно пилососив бакс, тому виникли сумніви на рахунок пробиття, якщо маркетмейкер так звисока включився в купівлю, ... а з іншої сторони виникло запитання, якщо не брати в рахунок купівлю для просто збільшення ЗВР, то на яких рівнях тоді регулятор буде наступний раз наливати (підтримуючи свій статус успішного спекулянта)?
Вітаю. Для тих "нерезидентів", які легалізують статки, виводячи їх з офшорних сховищ (уже писав про те, що все наскирдоване там в одну секунду може бути арештованим на довгі роки чи конфіскованим) зараз все "до лампочки". Щоб НБУ вийти з продажем, треба щоб на МБ місце зявилося, а поки там і так "содом і гомора". Для "успішної господарської діяльності" і перерахунку дивідендів у бюджет у НБУ достатньо інструментів, регулятор володіє ОВДП на більш ніж 300 млрд. П.С. Хоч корекція і виглядала б зараз доречною...
хм, веселі часи настали, якщо для одних панів стало безпечніше завести зароблене та награбоване в Україну, а їнші вимушені вимушені заводити => граючи за змінившимися внутрішніми правилами за таких умов співпраця із МВФ не дуже й потрібна, коли валюту легко можна напилососити в середині країни, +доступні позики під відсотки не сильно менш солодкі чим МВФовські ... на продовженні ведмежатніка логічно виглядає укріплення ще на 1 грн., чи в районі 3,5% відсотків від пробою річного дна, але з тих рівнів графік уже не те що проситиме корекцію, а буде кричати про неї
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Alex2007 написав:самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло.
В Польше не больше 500 гектар на нос. И там 1 400 000 фермерских хозяйств. Почему бы не пойти примером успешного соседа.
Я бы предложил другой путь. Почему бы не разделить всю землю на квоты и в соответствии с ними продавать? Например, у нас 72 миллиона гектар сельхоз земли. Давайте выделим квоту 30% и в пределах этой квоты пусть покупают без ограничений вообще! Ещё 30% сделаем ограничение до 5000 гектар на лицо (ну или рыло, кому что ближе ) ну и оставшиеся 40% - не более 500 гектар на ИНН. В пределах КАЖДОЙ квоты выделить отдельную квоту для иностранцев 20% и вуаля! Можно оставить ограничение по областям - не более 8% земли области и по общинам - не более 35%... Вот и всё! Передайте Милованову! (а лучше Зеленскому).
asti написав: Почему бы не разделить всю землю на квоты и в соответствии с ними продавать? Например, у нас 72 миллиона гектар сельхоз земли. Давайте выделим квоту 30% и в пределах этой квоты пусть покупают без ограничений вообще! Ещё 30% сделаем ограничение до 5000 гектар на лицо (ну или рыло, кому что ближе ) ну и оставшиеся 40% - не более 500 гектар на ИНН. В пределах КАЖДОЙ квоты выделить отдельную квоту для иностранцев 20% и вуаля! Можно оставить ограничение по областям - не более 8% земли области и по общинам - не более 35%... Вот и всё! Передайте Милованову! (а лучше Зеленскому).
escobar написав:1. Нахрена заводить валюту под рынок земли уже сейчас, если до принятия окончательной редакции закона пройдут месяцы, если не годы? 2. Если все так ужасно, экономика падает, кругом тотальное зубажиння, тогда почему динамика ВВП идет по нарастающей?
Ну может ожидали, что откроют продажу уже с этого года. "Зеленые" же обещали это сделать сразу после своей победы на выборах. Потому и поперли нерезиденты с мая ,как бараны! А тут обломс... И где Вы видели "ВВП по нарастающей"? Последние 3 месяца идет стабильное снижение. Было 4.2% в начале июня при перерасчете на год, а стало по итогам октября 3.7%. Недоимка налогов в бюджет растет с каждым месяцем, причем по нарастающей! Может просто попутали ВВП и дыру в бюджете?
freeze написав:У нас тоже народ не состоящий из идиотов. Дай ему удочку, цель и нормальные условия для работы, для заработка, недорогие кредиты, юридическую защищенность и будут работать на себя, а не на дядю о-го-го. В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств, у нас 35 000 фермерских хозяйств. Потому что там государство ставит цель поддержки малого бизнеса и фермеров, у нас нетрадиционный премьер и его хозяева ставят цель срубить денег по легкому, получить очередной кредит МВФ. Имхо, местные политиканы мелко плавают.
Такое ощущение, что за акк сел другой человек С конца 1. Никто уже несколько лет не борется за кредит МВФ, от слова совсем 2. Смысл выделять нынешнего премьера? Были или будут другие? 3. Чтобы что-то выделять, его надо иметь. Ну вот нет в Украине достаточных ресурсов 4. Никто никому ничего не должен, соответственно - не даст, ну и как уже писал, не из чего давать.