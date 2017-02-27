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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2019 12:32
...так, пошкодуйте Лібо!
- беріть кредити і викуповуйте паї!(після вступу закону в дію)
- але рапсом не засіюйте, та й соняшником - теж!
- а садіть картоплю/цибулю/часник/бобові і т. п
- і фермерські господарства розвивайте!
- особливо півників вирощуйте, щоб мав змогу напів-американець Лібо, скуштувати м'яско їх БЕЗ ГМО!
- так, так - щоб ви не пічкали їх "хімією", а годували відбірним зерном і збалансованими ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИМИ кормами!
... так, так - все у вас вийде! - головне, побільше кредитів набрати
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 16 лис, 2019 12:34
Alex2007 написав:
самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло. Это маразм и ничего хорошего Украине от этого ждать не стоит.
Ну может быть только тысячи тон баксов какое-то время будут литься на мб вплоть до уровня 12
на радость Юрию и гривне-патриотам, но это временно.
Но никакого развития страны такая рехформа не даст
....
В Польше не больше 500 гектар на нос.
И там 1 400 000 фермерских хозяйств.
Почему бы не пойти примером успешного соседа.
Такое чувство, что Рада набита соросятами, которые исполняют волю крупного бизнеса, а на людей им с высокой башни.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 12:37
Alex2007 написав: Moneta написав:
Вот все кричат мина мина. А в чем мина то? Даже если все будут покупать по максимуму, то это около 40 латифундистов будет. Где здесь монополия? А теперь сравните с сотовой связью, рынком электроэнергии, ж/д перевозках, нефтетрейдерах. Да и на тойже земле, кроме кернелла косюка, нибулона остальные очень скромно выглядят. Это их Тимошенко "маленькым фермером" именует?
Но назвать это свободным рынком тоже нельзя.
Никакого эффективного управления и использования этой земли не будет.
Сможете навсегда забыть про домашние продукты, капитан Либо сможет забыть про домашних українських півників.
Скупят все по-дешевке\от-рейдерят. Засеют все рапсом и прочей сранью. Да и не важно уже, наши "жирные коты" или "иносранцы"
Людям на продажу отходы, остальное на экспорт, недостающее - импортируем. Сейчас уже наблюдаем такие процессы, но они только усугубятся.
Поэтому чем больше землевладельцев и конкуренции - тем лучше. Если уж затеяли реформу.
Мелкие фермеры в наших условиях - это тяжкий, часто неблагодарный, труд, отсутствие кредитов, постоянная угроза разорения. На "западе" - дотации.
Без условных пивныков наша семья давно обходится, да и кормят их теми же антибиотиками и стимуляторами, а родственников и знакомых у нас в селе нет.
ЗЫ. freeze
Польша - старинные традиции мелкого землевладения. У нас не найдется такого количества людей (3-5 млн с семьями), согласных покупать пай 500 га и ковыряться в земле. Долярчик
, кстати, правильно написал.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:04
Starikan написав:
ЗЫ. freeze Польша - старинные традиции мелкого землевладения. У нас не найдется такого количества людей (3-5 млн с семьями), согласных покупать пай 500 га и ковыряться в земле.
У нас тоже народ не состоящий из идиотов. Дай ему удочку, цель и нормальные условия для работы, для заработка, недорогие кредиты, юридическую защищенность и будут работать на себя, а не на дядю о-го-го.
В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств, у нас 35 000 фермерских хозяйств. Потому что там государство ставит цель поддержки малого бизнеса и фермеров, у нас нетрадиционный премьер и его хозяева ставят цель срубить денег по легкому, получить очередной кредит МВФ. Имхо, местные политиканы мелко плавают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:06
orest написав: TylerTruman_ написав:
дякую за коментар, ... технічно я повинен був би топити за пробій 24, бо ведмежий тренд, але зупинилися в зоні, що не виключає розворотного сценарію (як мінімум для корекції), тому втримався від того, щоб віддати більшу ймовірність 1му сценарію (коли тест важливого рівня),
... а на рахунок фундаментальних факторів, хоч я себе достаньо компетентним фундаменталістом не вважаю, ... бачу, що ви зробили доречний акцент на подальшій силі ведмедів (Мінфін-ОВДЗ) та в зв'язувані палива для ракети, ... а я більше звернув увагу на биків, т.я. НБУ всю дорогу від 25 активно пилососив бакс, тому виникли сумніви на рахунок пробиття, якщо маркетмейкер так звисока включився в купівлю, ... а з іншої сторони виникло запитання, якщо не брати в рахунок купівлю для просто збільшення ЗВР, то на яких рівнях тоді регулятор буде наступний раз наливати (підтримуючи свій статус успішного спекулянта)?
Вітаю. Для тих "нерезидентів", які легалізують статки, виводячи їх з офшорних сховищ (уже писав про те, що все наскирдоване там в одну секунду може бути арештованим на довгі роки чи конфіскованим) зараз все "до лампочки". Щоб НБУ вийти з продажем, треба щоб на МБ місце зявилося, а поки там і так "содом і гомора".
Для "успішної господарської діяльності" і перерахунку дивідендів у бюджет у НБУ достатньо інструментів, регулятор володіє ОВДП на більш ніж 300 млрд.
П.С. Хоч корекція і виглядала б зараз доречною...
хм, веселі часи настали, якщо для одних панів стало безпечніше завести зароблене та награбоване в Україну, а їнші вимушені вимушені заводити => граючи за змінившимися внутрішніми правилами
за таких умов співпраця із МВФ не дуже й потрібна, коли валюту легко можна напилососити в середині країни, +доступні позики під відсотки не сильно менш солодкі чим МВФовські
... на продовженні ведмежатніка логічно виглядає укріплення ще на 1 грн., чи в районі 3,5% відсотків від пробою річного дна, але з тих рівнів графік уже не те що проситиме корекцію, а буде кричати про неї
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:07
freeze написав: Alex2007 написав:
самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло.
В Польше не больше 500 гектар на нос.
И там 1 400 000 фермерских хозяйств.
Почему бы не пойти примером успешного соседа.
Я бы предложил другой путь.
Почему бы не разделить всю землю на квоты
и в соответствии с ними продавать?
Например, у нас 72 миллиона гектар сельхоз земли.
Давайте выделим квоту 30% и в пределах этой квоты пусть покупают без ограничений вообще! Ещё 30% сделаем ограничение до 5000 гектар на лицо (ну или рыло, кому что ближе ) ну и оставшиеся 40% - не более 500 гектар на ИНН.
В пределах КАЖДОЙ квоты выделить отдельную квоту для иностранцев 20% и вуаля! Можно оставить ограничение по областям - не более 8% земли области и по общинам - не более 35%... Вот и всё! Передайте Милованову! (а лучше Зеленскому).
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:20
asti написав:
Почему бы не разделить всю землю на квоты и в соответствии с ними продавать?
Например, у нас 72 миллиона гектар сельхоз земли.
Давайте выделим квоту 30% и в пределах этой квоты пусть покупают без ограничений вообще! Ещё 30% сделаем ограничение до 5000 гектар на лицо (ну или рыло, кому что ближе ) ну и оставшиеся 40% - не более 500 гектар на ИНН.
В пределах КАЖДОЙ квоты выделить отдельную квоту для иностранцев 20% и вуаля! Можно оставить ограничение по областям - не более 8% земли области и по общинам - не более 35%... Вот и всё! Передайте Милованову! (а лучше Зеленскому).
Взять все - и поделить (с)
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:24
escobar написав:
1. Нахрена заводить валюту под рынок земли уже сейчас, если до принятия окончательной редакции закона пройдут месяцы, если не годы?
2. Если все так ужасно, экономика падает, кругом тотальное зубажиння, тогда почему динамика ВВП идет по нарастающей?
Ну может ожидали, что откроют продажу уже с этого года. "Зеленые" же обещали это сделать сразу после своей победы на выборах. Потому и поперли нерезиденты с мая ,как бараны! А тут обломс...
И где Вы видели "ВВП по нарастающей"? Последние 3 месяца идет стабильное снижение. Было 4.2% в начале июня при перерасчете на год, а стало по итогам октября 3.7%. Недоимка налогов в бюджет растет с каждым месяцем, причем по нарастающей! Может просто попутали ВВП и дыру в бюджете?
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:42
freeze написав:
У нас тоже народ не состоящий из идиотов. Дай ему удочку, цель и нормальные условия для работы, для заработка, недорогие кредиты, юридическую защищенность и будут работать на себя, а не на дядю о-го-го.
В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств, у нас 35 000 фермерских хозяйств. Потому что там государство ставит цель поддержки малого бизнеса и фермеров, у нас нетрадиционный премьер и его хозяева ставят цель срубить денег по легкому, получить очередной кредит МВФ. Имхо, местные политиканы мелко плавают.
Такое ощущение, что за акк сел другой человек
С конца
1. Никто уже несколько лет не борется за кредит МВФ, от слова совсем
2. Смысл выделять нынешнего премьера? Были или будут другие?
3. Чтобы что-то выделять, его надо иметь. Ну вот нет в Украине достаточных ресурсов
4. Никто никому ничего не должен, соответственно - не даст, ну и как уже писал, не из чего давать.
и это пройдет
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:12
Alex2007 написав:
И нахрен тогда такая реформа нужна
Единственный смысл - приведение нашего законодательства к европейскому
Ну или к общепринятому
По факту - как писали неоднократно - земли давно раздерибанены
Ну и второе
После реформы законодатели, местные депутаты, прокуроры, судьи и т.п. смогут тупо перевести свои капиталы из отложенной формы в активную (продадут)
Т.е. та часть земли, что сейчас простаивает, начнет нормально работать
и это пройдет
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