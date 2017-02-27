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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2728272927302731

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:07

  freeze написав:
  Alex2007 написав:самая большая мина в этом их законе (законопроекте) это лимит 200 тыс гектар на рыло.
В Польше не больше 500 гектар на нос.
И там 1 400 000 фермерских хозяйств.
Почему бы не пойти примером успешного соседа.
Я бы предложил другой путь.
Почему бы не разделить всю землю на квоты
и в соответствии с ними продавать?
Например, у нас 72 миллиона гектар сельхоз земли.
Давайте выделим квоту 30% и в пределах этой квоты пусть покупают без ограничений вообще! Ещё 30% сделаем ограничение до 5000 гектар на лицо (ну или рыло, кому что ближе ) ну и оставшиеся 40% - не более 500 гектар на ИНН.
В пределах КАЖДОЙ квоты выделить отдельную квоту для иностранцев 20% и вуаля! Можно оставить ограничение по областям - не более 8% земли области и по общинам - не более 35%... Вот и всё! Передайте Милованову! (а лучше Зеленскому).
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:20

  asti написав: Почему бы не разделить всю землю на квоты и в соответствии с ними продавать?
Например, у нас 72 миллиона гектар сельхоз земли.
Давайте выделим квоту 30% и в пределах этой квоты пусть покупают без ограничений вообще! Ещё 30% сделаем ограничение до 5000 гектар на лицо (ну или рыло, кому что ближе ) ну и оставшиеся 40% - не более 500 гектар на ИНН.
В пределах КАЖДОЙ квоты выделить отдельную квоту для иностранцев 20% и вуаля! Можно оставить ограничение по областям - не более 8% земли области и по общинам - не более 35%... Вот и всё! Передайте Милованову! (а лучше Зеленскому).


Взять все - и поделить (с) :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:24

  escobar написав:1. Нахрена заводить валюту под рынок земли уже сейчас, если до принятия окончательной редакции закона пройдут месяцы, если не годы?
2. Если все так ужасно, экономика падает, кругом тотальное зубажиння, тогда почему динамика ВВП идет по нарастающей?

Ну может ожидали, что откроют продажу уже с этого года. "Зеленые" же обещали это сделать сразу после своей победы на выборах. Потому и поперли нерезиденты с мая ,как бараны! А тут обломс...
И где Вы видели "ВВП по нарастающей"? Последние 3 месяца идет стабильное снижение. Было 4.2% в начале июня при перерасчете на год, а стало по итогам октября 3.7%. Недоимка налогов в бюджет растет с каждым месяцем, причем по нарастающей! Может просто попутали ВВП и дыру в бюджете? :mrgreen:
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:42

  freeze написав:У нас тоже народ не состоящий из идиотов. Дай ему удочку, цель и нормальные условия для работы, для заработка, недорогие кредиты, юридическую защищенность и будут работать на себя, а не на дядю о-го-го.
В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств, у нас 35 000 фермерских хозяйств. Потому что там государство ставит цель поддержки малого бизнеса и фермеров, у нас нетрадиционный премьер и его хозяева ставят цель срубить денег по легкому, получить очередной кредит МВФ. Имхо, местные политиканы мелко плавают.

Такое ощущение, что за акк сел другой человек
С конца
1. Никто уже несколько лет не борется за кредит МВФ, от слова совсем
2. Смысл выделять нынешнего премьера? Были или будут другие?
3. Чтобы что-то выделять, его надо иметь. Ну вот нет в Украине достаточных ресурсов
4. Никто никому ничего не должен, соответственно - не даст, ну и как уже писал, не из чего давать.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:12

  Alex2007 написав:И нахрен тогда такая реформа нужна

Единственный смысл - приведение нашего законодательства к европейскому
Ну или к общепринятому
По факту - как писали неоднократно - земли давно раздерибанены
Ну и второе
После реформы законодатели, местные депутаты, прокуроры, судьи и т.п. смогут тупо перевести свои капиталы из отложенной формы в активную (продадут)
Т.е. та часть земли, что сейчас простаивает, начнет нормально работать
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:16

  freeze написав: В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств, у нас 35 000 фермерских хозяйств.

Да не стращайте вы этими цифрами, это в среднем всего лишь клаптики 10 га (100х1000 м).
Половину площади занимают хозяйства 15 га.
Половина хозяйств выращивают продукцию для собственных нужд.
Получают дотации от ЕС.
Дорожная инфраструктура, для которой нам тянуться лет 20 как минимум.
Нужны хранилища. Кто их строит и будет строить у нас - агрохолдинги или мелкота?

У каждой страны свой подход к с/х. Международное разделение труда, так сказать :mrgreen:
У них овощи, фрукты, картошка.
У нас зерновые и масличные.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Starikan написав:
  freeze написав: В Польше 1 400 000 фермерских хозяйств, у нас 35 000 фермерских хозяйств.

Да не стращайте вы этими цифрами, это в среднем всего лишь клаптики 10 га (100х1000 м).
Половину площади занимают хозяйства 15 га.
Половина хозяйств выращивают продукцию для собственных нужд.
Получают дотации от ЕС.
Дорожная инфраструктура, для которой нам тянуться лет 20 как минимум.
Нужны хранилища. Кто их строит и будет строить у нас - агрохолдинги или мелкота?

У каждой страны свой подход к с/х. Международное разделение труда, так сказать :mrgreen:
У них овощи, фрукты, картошка.
У нас зерновые и масличные.


А чем вам мешают мелкие хозяйства, которые выращивают для собственных нужд ? Не всем же в Польшу ездить помогать их обрабатывать, можно и на себя работать.
Мне не нравится такое разделение труда, которое нам сейчас навязывают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧИА написав:
  Alex2007 написав:И нахрен тогда такая реформа нужна

Единственный смысл - приведение нашего законодательства к европейскому
Ну или к общепринятому


Какое европейское, какое общепринятое ? Именно так там и написано по 210 000 га на нос ? Польша до 500 га, Венгрия до 300 га
Идёт ровно аргентинский сценарий земельной реформы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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