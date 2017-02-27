RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2726272727282729

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 00:12

  yuri_m написав:Курс пошел немного вниз на реакции принятия закона о земле. Вспомните, как 2 месяца назад только на анонсе рынка земли провалились к 24. Сейчас рынку кинули повторно ту же кость. Рынок схавал, но уже реакция была намного слабее - просели всего на 50 копеек за неделю после события. Это как в сказке про мальчика и волков... После второго чтения закона о земле будет еще одна "кость", а вот дальше уже наступит суровая реальность! Ведь реально до открытия рынка земли еще почти год, до октября 2020 года. А бабло завели под него уже сейчас. И что год делать? Морозить капиталы в ОВГЗ? Можно и так. Вот только это бабло с процентами от 16.5 до 18 надо будет отдавать по 3, 6, и 12 месячным ОВГЗ. Где брать "бумагу" для этого? Особенно в свете идущего падения экономики и сворачивания бизнеса по всем направлениям. Ответ очевиден...

1. Нахрена заводить валюту под рынок земли уже сейчас, если до принятия окончательной редакции закона пройдут месяцы, если не годы?
2. Если все так ужасно, экономика падает, кругом тотальное зубажиння, тогда почему динамика ВВП идет по нарастающей?
escobar
 
Повідомлень: 78
З нами з: 30.05.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 00:16

  TylerTruman_ написав:далі ситуація буде залежати від тесту 24-24,2 ведмедями, … при невдачі із логічних варіантів :arrow: паттерн "подвійне" дно і як мінімум зимова корекція, … але на пробої сильним приземленням виглядають: 1) лінія підтримки по низам від 19 листопада 2018р та 2) ретрейсмент :arrow: фібо рівень 61,8%

Судя по нарастающему ажиотажу, 24 пробьют со свистом. Зимняя коррекция, от выброса средств со счетов казначейства, тогда начнется с уровней приближающихся к 23.
escobar
 
Повідомлень: 78
З нами з: 30.05.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:18

  yuri_m написав:Курс пошел немного вниз на реакции принятия закона о земле. Вспомните, как 2 месяца назад только на анонсе рынка земли провалились к 24. Сейчас рынку кинули повторно ту же кость. Рынок схавал, но уже реакция была намного слабее - просели всего на 50 копеек за неделю после события. Это как в сказке про мальчика и волков... После второго чтения закона о земле будет еще одна "кость", а вот дальше уже наступит суровая реальность! Ведь реально до открытия рынка земли еще почти год, до октября 2020 года. А бабло завели под него уже сейчас. И что год делать? Морозить капиталы в ОВГЗ? Можно и так. Вот только это бабло с процентами от 16.5 до 18 надо будет отдавать по 3, 6, и 12 месячным ОВГЗ. Где брать "бумагу" для этого? Особенно в свете идущего падения экономики и сворачивания бизнеса по всем направлениям. Ответ очевиден...

Два позитива (перше читання і бюджет прийняті) і третій під питанням МВФ, але не критично. На другому читанні буде справжній опір.
Якщо протискати 24 то зараз, але чи пустить НБУ...
З баблом нерезів все просто, завели в очікуванні головного призу, а поки отримують відсотки добрі і бонусом мають курсову різницю.
Зрив другого читання заставить всіх нервових вийти і зафіксувати прибуток, з відповідними наслідками для курсу. Хоча запасів в НБУ достатньо, щоб задовільнити попит.
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3165
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:18

  escobar написав:2. Если все так ужасно, экономика падает, кругом тотальное зубажиння, тогда почему динамика ВВП идет по нарастающей?



Зображення
Зростання забезпечується насамперед за рахунок:

- сільського господарства (рекордний урожай, завдяки насамперед погоді);

- торгівлі;

- банківського сектору (до речі, при зменшенні обсягів кредитування реального сектору);

- будівництва (ремонт на кількох меткомбінатах, будівництво вітрових і сонячних електростанцій під завищений зелений тариф).

Іншими словами, зростання на 4,2% є неякісним і нестійким, бо залежить від зовнішніх факторів, що базується на продажу сільськогосподарської сировини, не створює нових робочих місць і відбувається на тлі поглиблення деіндустріалізації.

Але попри нестійкість і неякісність деіндустріалізоване зростання призведе до цілком реальних і відчутних додаткових виплат за зовнішнім боргом.

Якщо тенденція збережеться і за результатами 2019 року реальний ВВП збільшиться на 4,2%, то додаткові виплати з бюджету (тобто грошей платників податків) за зовнішнім боргом становитимуть близько 350 млн доларів. Завдяки реструктуризації імені Яресько, яка прив'язала виплати за зовнішнім боргом до зростання ВВП. До 2040 року.


https://ua.112.ua/mnenie/deindustrializ ... 15128.html
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1805
З нами з: 11.10.16
Подякував: 836 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  TylerTruman_ написав:дякую за коментар, ... технічно я повинен був би топити за пробій 24, бо ведмежий тренд, але зупинилися в зоні, що не виключає розворотного сценарію (як мінімум для корекції), тому втримався від того, щоб віддати більшу ймовірність 1му сценарію (коли тест важливого рівня),
... а на рахунок фундаментальних факторів, хоч я себе достаньо компетентним фундаменталістом не вважаю, ... бачу, що ви зробили доречний акцент на подальшій силі ведмедів (Мінфін-ОВДЗ) та в зв'язувані палива для ракети, ... а я більше звернув увагу на биків, т.я. НБУ всю дорогу від 25 активно пилососив бакс, тому виникли сумніви на рахунок пробиття, якщо маркетмейкер так звисока включився в купівлю, ... а з іншої сторони виникло запитання, якщо не брати в рахунок купівлю для просто збільшення ЗВР, то на яких рівнях тоді регулятор буде наступний раз наливати (підтримуючи свій статус успішного спекулянта)?

Вітаю. Для тих "нерезидентів", які легалізують статки, виводячи їх з офшорних сховищ (уже писав про те, що все наскирдоване там в одну секунду може бути арештованим на довгі роки чи конфіскованим) зараз все "до лампочки". Щоб НБУ вийти з продажем, треба щоб на МБ місце зявилося, а поки там і так "содом і гомора".
Для "успішної господарської діяльності" і перерахунку дивідендів у бюджет у НБУ достатньо інструментів, регулятор володіє ОВДП на більш ніж 300 млрд.
П.С. Хоч корекція і виглядала б зараз доречною...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3417
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
2
4
12
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Черновцы 24.20-24.28. 26.66-26.72
витя
 
Повідомлень: 333
З нами з: 05.11.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:06

  orest написав:
  TylerTruman_ написав:дякую за коментар, ... технічно я повинен був би топити за пробій 24, бо ведмежий тренд, але зупинилися в зоні, що не виключає розворотного сценарію (як мінімум для корекції), тому втримався від того, щоб віддати більшу ймовірність 1му сценарію (коли тест важливого рівня),
... а на рахунок фундаментальних факторів, хоч я себе достаньо компетентним фундаменталістом не вважаю, ... бачу, що ви зробили доречний акцент на подальшій силі ведмедів (Мінфін-ОВДЗ) та в зв'язувані палива для ракети, ... а я більше звернув увагу на биків, т.я. НБУ всю дорогу від 25 активно пилососив бакс, тому виникли сумніви на рахунок пробиття, якщо маркетмейкер так звисока включився в купівлю, ... а з іншої сторони виникло запитання, якщо не брати в рахунок купівлю для просто збільшення ЗВР, то на яких рівнях тоді регулятор буде наступний раз наливати (підтримуючи свій статус успішного спекулянта)?

Вітаю. Для тих "нерезидентів", які легалізують статки, виводячи їх з офшорних сховищ (уже писав про те, що все наскирдоване там в одну секунду може бути арештованим на довгі роки чи конфіскованим) зараз все "до лампочки". Щоб НБУ вийти з продажем, треба щоб на МБ місце зявилося, а поки там і так "содом і гомора".
Для "успішної господарської діяльності" і перерахунку дивідендів у бюджет у НБУ достатньо інструментів, регулятор володіє ОВДП на більш ніж 300 млрд.
П.С. Хоч корекція і виглядала б зараз доречною...

хм, веселі часи настали, якщо для одних панів стало безпечніше завести зароблене та награбоване в Україну, а їнші вимушені вимушені заводити => граючи за змінившимися внутрішніми правилами :mrgreen: за таких умов співпраця із МВФ не дуже й потрібна, коли валюту легко можна напилососити в середині країни, +доступні позики під відсотки не сильно менш солодкі чим МВФовські 8)
... на продовженні ведмежатніка логічно виглядає укріплення ще на 1 грн., чи в районі 3,5% відсотків від пробою річного дна, але з тих рівнів графік уже не те що проситиме корекцію, а буде кричати про неї :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 450
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:24

  escobar написав:1. Нахрена заводить валюту под рынок земли уже сейчас, если до принятия окончательной редакции закона пройдут месяцы, если не годы?
2. Если все так ужасно, экономика падает, кругом тотальное зубажиння, тогда почему динамика ВВП идет по нарастающей?

Ну может ожидали, что откроют продажу уже с этого года. "Зеленые" же обещали это сделать сразу после своей победы на выборах. Потому и поперли нерезиденты с мая ,как бараны! А тут обломс...
И где Вы видели "ВВП по нарастающей"? Последние 3 месяца идет стабильное снижение. Было 4.2% в начале июня при перерасчете на год, а стало по итогам октября 3.7%. Недоимка налогов в бюджет растет с каждым месяцем, причем по нарастающей! Может просто попутали ВВП и дыру в бюджете? :mrgreen:
yuri_m
 
Повідомлень: 583
З нами з: 25.11.08
Подякував: 30 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:35

Говорят главу Укрэксимбанка Гриценко не похитили, а его задержало НАБУ. Скоро прояснится.

По любому неделя не фартовая для глав крупных украинских банков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13512
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3757 раз.
Подякували: 5541 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:54

  freeze написав:Говорят главу Укрэксимбанка Гриценко не похитили, а его задержало НАБУ. Скоро прояснится.

По любому неделя не фартовая для глав крупных украинских банков.


Всё это говорит лишь о том, что деньги МВФ ой как нужны, несмотря на всю эту гривневую феерию и типа бешеный рост ВВП.
Freemans
 
Повідомлень: 85
З нами з: 09.07.08
Подякував: 156 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2726272727282729
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1617, 1618, 1619
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16188 1960409
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 23:06
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6742 1474035
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 19:23
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
295 36759
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 13:30
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78682)
16.11.2019 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.