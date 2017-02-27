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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2728272927302731>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:30

  freeze написав:Говорят главу Укрэксимбанка Гриценко не похитили, а его задержало НАБУ. Скоро прояснится.

По любому неделя не фартовая для глав крупных украинских банков.


Стало известно, где находится задержанный глава "Укрэксимбанка"

Эксим - госбанк. Походу, Зелень совсем берега потеряла
Решили и банковскую систему угробить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:38

  pesikot написав:
  freeze написав:Говорят главу Укрэксимбанка Гриценко не похитили, а его задержало НАБУ. Скоро прояснится.

По любому неделя не фартовая для глав крупных украинских банков.


Стало известно, где находится задержанный глава "Укрэксимбанка"

Эксим - госбанк. Походу, Зелень совсем берега потеряла
Решили и банковскую систему угробить

Какое отношение арест схематозников имеет к "банковскую систему угробить"? Просто теперь уже нет крыши, которая будет защищать от посадок тех, кто выводил и разворовывал деньги из гос банков.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:15

  freeze написав:Говорят главу Укрэксимбанка Гриценко не похитили, а его задержало НАБУ. Скоро прояснится. По любому неделя не фартовая для глав крупных украинских банков.

по совместительству родственник жены Порошенко.. следующий по логике Пышный.. обложили Пэтю. а загнанная в угол крыса опасна.. змельный майдан.. аграрный стачком... хорошая погода.. все интуитивно ждут кипиша..

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:27

  Alex2006 написав:Какое отношение арест схематозников имеет к "банковскую систему угробить"? Просто теперь уже нет крыши, которая будет защищать от посадок тех, кто выводил и разворовывал деньги из гос банков.

Доказательства схематоза есть ? Их нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:30

  pesikot написав:
  Alex2006 написав:Какое отношение арест схематозников имеет к "банковскую систему угробить"? Просто теперь уже нет крыши, которая будет защищать от посадок тех, кто выводил и разворовывал деньги из гос банков.

Доказательства схематоза есть ? Их нет

Есть. Сперва собираются доказательства, потом происходит задержание.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 написав:
  pesikot написав:Доказательства схематоза есть ? Их нет

Есть. Сперва собираются доказательства, потом происходит задержание.


Всё это красные флажки для попередников. Доказательная база тут вторична.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:42

  Alex2006 написав:
  pesikot написав:
  Alex2006 написав:Какое отношение арест схематозников имеет к "банковскую систему угробить"? Просто теперь уже нет крыши, которая будет защищать от посадок тех, кто выводил и разворовывал деньги из гос банков.

Доказательства схематоза есть ? Их нет

Есть. Сперва собираются доказательства, потом происходит задержание.


Какой наивный, дальше своего носа не видишь.
Давай, показывай доказательства.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:45

последние события напоминают анекдот, где пьяный искал часы под фонарем, потому что "под ним светлее", МВФ, вроде, ждет преследования совсем другого банкира, а не тех, которых так доблестно в последние дни прессует режим
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:57

Политика "больше доить, меньше кормить" продолжается:

Правительство отменило ограничение Гройсмана на тарифы на отопление и горячую воду
Отмененным постановлением №560 Кабмин Владимира Гройсмана установил предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета.
Также был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр при отсутствии полотенцесушителей.
"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", – сказано в сообщении.
В Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/16/653794/
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:59

  ryabchenko2 написав:последние события напоминают анекдот, где пьяный искал часы под фонарем, потому что "под ним светлее", МВФ, вроде, ждет преследования совсем другого банкира, а не тех, которых так доблестно в последние дни прессует режим

Не треба перекручувати і довигадувати. Ми кілька останніх років уже наслухалися вільних художніх переспівів вимог МВФ. МВФ чітко сказало, що чекає на розслідування ВСІХ випадків розкрадання державного бюджету і через докапіталізацію "проблемних" і проблемних банків також. І озвучував прблизну суму коштів, які можна таким чином повернути - біля 15 млрд уо. Адже докапіталізовували не тільки Приват банк і не тільки банки, які "вивели з метою очищення БС".
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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