Эксим - госбанк. Походу, Зелень совсем берега потеряла
Решили и банковскую систему угробить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:30
Эксим - госбанк. Походу, Зелень совсем берега потеряла
Решили и банковскую систему угробить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:38
Какое отношение арест схематозников имеет к "банковскую систему угробить"? Просто теперь уже нет крыши, которая будет защищать от посадок тех, кто выводил и разворовывал деньги из гос банков.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:15
по совместительству родственник жены Порошенко.. следующий по логике Пышный.. обложили Пэтю. а загнанная в угол крыса опасна.. змельный майдан.. аграрный стачком... хорошая погода.. все интуитивно ждут кипиша..
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:27
Доказательства схематоза есть ? Их нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:30
Есть. Сперва собираются доказательства, потом происходит задержание.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:42
Какой наивный, дальше своего носа не видишь.
Давай, показывай доказательства.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:45
последние события напоминают анекдот, где пьяный искал часы под фонарем, потому что "под ним светлее", МВФ, вроде, ждет преследования совсем другого банкира, а не тех, которых так доблестно в последние дни прессует режим
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:57
Политика "больше доить, меньше кормить" продолжается:
Правительство отменило ограничение Гройсмана на тарифы на отопление и горячую воду
Отмененным постановлением №560 Кабмин Владимира Гройсмана установил предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета.
Также был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр при отсутствии полотенцесушителей.
"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", – сказано в сообщении.
В Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения.
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:59
Не треба перекручувати і довигадувати. Ми кілька останніх років уже наслухалися вільних художніх переспівів вимог МВФ. МВФ чітко сказало, що чекає на розслідування ВСІХ випадків розкрадання державного бюджету і через докапіталізацію "проблемних" і проблемних банків також. І озвучував прблизну суму коштів, які можна таким чином повернути - біля 15 млрд уо. Адже докапіталізовували не тільки Приват банк і не тільки банки, які "вивели з метою очищення БС".
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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