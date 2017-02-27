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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2728272927302731

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Задержание главы "Укрэксимбанка": банкира подозревают в отмывании денег топ-чиновников времен Януковича
Каких времен Януковича ? Шо воно несе

Справка: Гриценко был назначен на должность председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева.

Вот и причина. Вязать всех, где как-то фигурировала Гонтарева.
Почему Коломойский еще не задержан
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:04

  freeze написав:Говорят главу Укрэксимбанка Гриценко не похитили, а его задержало НАБУ. Скоро прояснится.

По любому неделя не фартовая для глав крупных украинских банков.

Не НАБУ, а СБУ по представлению ГПУ.
Для Петиных телеканалов задержание и похищение равнозначные понятия
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:09

  orest написав:
  ryabchenko2 написав:последние события напоминают анекдот, где пьяный искал часы под фонарем, потому что "под ним светлее", МВФ, вроде, ждет преследования совсем другого банкира, а не тех, которых так доблестно в последние дни прессует режим

Не треба перекручувати і довигадувати. Ми кілька останніх років уже наслухалися вільних художніх переспівів вимог МВФ. МВФ чітко сказало, що чекає на розслідування ВСІХ випадків розкрадання державного бюджету і через докапіталізацію "проблемних" і проблемних банків також. І озвучував прблизну суму коштів, які можна таким чином повернути - біля 15 млрд уо. Адже докапіталізовували не тільки Приват банк і не тільки банки, які "вивели з метою очищення БС".

С Эксимом, мимо, сильно мимо. Уже вы перепеваете МВФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:16

antey1969

В свое время, бывший генпрокурор вместе с Матиосом устроил вертолетное шоу. Почему, чиновника нельзя арестовать в рабочее время? на рабочем месте? Для чего весь этот детективный антураж? Банкир был особо опасен? Собирался отстреливаться? и подорвать, в случае чего, себя вместе со своим ребенком?
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:23

  ryabchenko2 написав:antey1969

В свое время, бывший генпрокурор вместе с Матиосом устроил вертолетное шоу. Почему, чиновника нельзя арестовать в рабочее время? на рабочем месте? Для чего весь этот детективный антураж? Банкир был особо опасен? Собирался отстреливаться? и подорвать, в случае чего, себя вместе со своим ребенком?

Да ясное дело, что это шоу. Выпустят под сотку гривен залога
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:42

столица, с утра в окнах на 24,10-24,15/ 24,28-24,30, вечер - 24,20/24,35
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:07

Группа «активистов», возглавляемая небезызвестным Тодором Пановским, продолжает терроризировать вьетнамскую диаспору Одессы.

Сегодня они устроили дебош на промтоварном рынке «Седьмой километр», напав на людей, объявленных ими «нелегальными валютчиками». В ходе потасовки был распылен газ, у одной женщины отобрали сумку с деньгами.

https://dumskaya.net/news/aktivisty-pri ... km-105477/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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