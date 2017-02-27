Каких времен Януковича ? Шо воно несе
Вот и причина. Вязать всех, где как-то фигурировала Гонтарева.
Почему Коломойский еще не задержан
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Каких времен Януковича ? Шо воно несе
Вот и причина. Вязать всех, где как-то фигурировала Гонтарева.
Почему Коломойский еще не задержан
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:04
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:09
С Эксимом, мимо, сильно мимо. Уже вы перепеваете МВФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:16
antey1969
В свое время, бывший генпрокурор вместе с Матиосом устроил вертолетное шоу. Почему, чиновника нельзя арестовать в рабочее время? на рабочем месте? Для чего весь этот детективный антураж? Банкир был особо опасен? Собирался отстреливаться? и подорвать, в случае чего, себя вместе со своим ребенком?
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:23
Да ясное дело, что это шоу. Выпустят под сотку гривен залога
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:42
столица, с утра в окнах на 24,10-24,15/ 24,28-24,30, вечер - 24,20/24,35
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:07
Группа «активистов», возглавляемая небезызвестным Тодором Пановским, продолжает терроризировать вьетнамскую диаспору Одессы.
Сегодня они устроили дебош на промтоварном рынке «Седьмой километр», напав на людей, объявленных ими «нелегальными валютчиками». В ходе потасовки был распылен газ, у одной женщины отобрали сумку с деньгами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:46
УНІАН входить до медіахолдингу Бені.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:53
НБУ за три последних недели купил на межбанке 721 миллион долларов!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не забывайте про военные форсы...
Пару-тройку "внезапных обострений" с любой заинтересованной стороны запросто напрочь похоронят любые сроковые обязы.
Причем, даже нихто потом и не вспомнит. Война, таки.
Это вам не Италия с Грецией...
Эта отмывалка бабла с нами и близко не стоит.
120 ярдов...- все слышали.
1.5 ярда распил на металлом Конкордии, залегшей в 100 м от берега...
Дискавери озвучивал другие итоговые суммы в часовой передаче по подъему.
Последний прикол 7 ярдов евро на всплывающие при нагоне с моря металлические "бочки" Венеции(в итоге затопило от дождей с берега)...
Для сравнения-
Но то таке...
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