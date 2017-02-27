три роки життя з недоотриманим прибутком - це жах,
бігати, як дурень за баксом па25+ в 2015 - 2018 роках
а можна б було б гриню маринувати на гривнедепо, як долярчик це робив
але таких як він, мабуть одинці
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
три роки життя з недоотриманим прибутком - це жах,
бігати, як дурень за баксом па25+ в 2015 - 2018 роках
а можна б було б гриню маринувати на гривнедепо, як долярчик це робив
але таких як він, мабуть одинці
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:13
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