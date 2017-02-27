три роки життя з недоотриманим прибутком - це жах,
бігати, як дурень за баксом па25+ в 2015 - 2018 роках
а можна б було б гриню маринувати на гривнедепо, як долярчик це робив
але таких як він, мабуть одинці
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
три роки життя з недоотриманим прибутком - це жах,
бігати, як дурень за баксом па25+ в 2015 - 2018 роках
а можна б було б гриню маринувати на гривнедепо, як долярчик це робив
але таких як він, мабуть одинці
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:13
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:19
Я так понимаю на ту схему бывшего Президент, с обналом "богдана" на 300 лимонов за счет беспроцентного кредита укрэксимбанка, будут колоть.
А гонтарева, ну че про нее скажешь, очень старательная шестерка оказалась, какой бы банк петя не надумал грабить, лера моментально брала под козырек с исполнением приказов.
Востаннє редагувалось escobar в Суб 16 лис, 2019 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:23
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Беня - Асс.
Выплывает из любой ситуации...
Пока...
Всему свое время!
Чем то Березовского в расцвете напоминает...
Но Страна не та, и ,расклад с тех пор слегка изменился.
Конец все одно просматривается.
То ли дело Ахметка... Тихонько - Допоможемо!
Умничка!
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:40
Песикот, ты читать умеешь ?
Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", – сказано в сообщении.
Живите своим умом!
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:45
Сегодня банковские и околобанковские новости в ТОПе))
1. Это же конечно задержание племянника Порошенко , главу Эксима,за выведение из под ареста медиахолдинга Курченка.
2. Объявление в розыск Дмитрия Святаша НАБУ. НАБУ его ведет по недостоверному декларированию, жаль там очень мягкая статья.
По его незаконному завладению 1,1 млрд.грн деньгами Укрсиббанка, ведет это дело прокуратура Киева, там подозрение было вручено 08.10.2019.
3. Пивденкомбанк Курченка.
Живите своим умом!
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:46
В интернетах пишут, что речь об UMH Курченка.
Если не ошибаюсь, канал Тонис, сейчас Прямой, тоже туда входил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:50
Вкладчик1234
Наплевать главное что Порошенко и его племянник тут не причем, во всем виноват Зеленский )))))
П.С. Великий банкир Гонтарева тоже не причем))
Живите своим умом!
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:58
Что всё это значит - у нас реально началась борьба с коррупцией или как обычно, экспроприация экспроприированного??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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