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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 27302731273227332734>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

три роки життя з недоотриманим прибутком - це жах,
бігати, як дурень за баксом па25+ в 2015 - 2018 роках
а можна б було б гриню маринувати на гривнедепо, як долярчик це робив
але таких як він, мабуть одинці
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:13

  asti написав:НБУ за три последних недели купил на межбанке 721 миллион долларов!

Откуда у нас деньги?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:19

  pesikot написав:Задержание главы "Укрэксимбанка": банкира подозревают в отмывании денег топ-чиновников времен Януковича
Каких времен Януковича ? Шо воно несе

Справка: Гриценко был назначен на должность председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева.

Вот и причина. Вязать всех, где как-то фигурировала Гонтарева.
Почему Коломойский еще не задержан

Я так понимаю на ту схему бывшего Президент, с обналом "богдана" на 300 лимонов за счет беспроцентного кредита укрэксимбанка, будут колоть.

А гонтарева, ну че про нее скажешь, очень старательная шестерка оказалась, какой бы банк петя не надумал грабить, лера моментально брала под козырек с исполнением приказов.
Востаннє редагувалось escobar в Суб 16 лис, 2019 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:23

  Andrew_ написав:
  asti написав:НБУ за три последних недели купил на межбанке 721 миллион долларов!

Откуда у нас деньги?


а если бы не скупал, то курс обвалился бы до 20
жах!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:Почему Коломойский еще не задержан


Беня - Асс.
Выплывает из любой ситуации...
Пока... :roll:
Всему свое время! 8)
Чем то Березовского в расцвете напоминает...
Но Страна не та, и ,расклад с тех пор слегка изменился.

Конец все одно просматривается. :wink:

То ли дело Ахметка... Тихонько - Допоможемо! :D
Умничка!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:40

  pesikot написав:Задержание главы "Укрэксимбанка": банкира подозревают в отмывании денег топ-чиновников времен Януковича
Каких времен Януковича ? Шо воно несе

Справка: Гриценко был назначен на должность председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева.

Вот и причина. Вязать всех, где как-то фигурировала Гонтарева.
Почему Коломойский еще не задержан


Песикот, ты читать умеешь ?

Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", – сказано в сообщении.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:45

Сегодня банковские и околобанковские новости в ТОПе))

1. Это же конечно задержание племянника Порошенко , главу Эксима,за выведение из под ареста медиахолдинга Курченка.

2. Объявление в розыск Дмитрия Святаша НАБУ. НАБУ его ведет по недостоверному декларированию, жаль там очень мягкая статья.
По его незаконному завладению 1,1 млрд.грн деньгами Укрсиббанка, ведет это дело прокуратура Киева, там подозрение было вручено 08.10.2019.

3. Пивденкомбанк Курченка.
СБУ завершила досудове слідство у справі розкрадання коштів топ-менеджерами «Південкомбанку»
11:06, 16-11-2019
Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо розкрадання 38 мільйонів доларів США топменеджментом ПАТ «КБ «Південкомбанк». Слідство, яке ведеться під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обґрунтовано вбачає у діях посадовців ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм із привласнення коштів установи. Впродовж 2012-2014 років зловмисники незаконно передали у заставу гроші банку, які знаходились на кореспондентських рахунках Південкомбанку у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрській компанії, пов’язаній з ними.

Після неповернення кредиту, через протиправні дії топменеджменту Південкомбанку, заставні 38 мільйонів американських доларів були списані на користь іноземного банку.

- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... NqLw7.dpbs
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:46

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:Задержание главы "Укрэксимбанка": банкира подозревают в отмывании денег топ-чиновников времен Януковича
Каких времен Януковича ? Шо воно несе

Справка: Гриценко был назначен на должность председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева.

Вот и причина. Вязать всех, где как-то фигурировала Гонтарева.
Почему Коломойский еще не задержан


Песикот, ты читать умеешь ?

Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", – сказано в сообщении.

В интернетах пишут, что речь об UMH Курченка.
Если не ошибаюсь, канал Тонис, сейчас Прямой, тоже туда входил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:50

Вкладчик1234
Наплевать главное что Порошенко и его племянник тут не причем, во всем виноват Зеленский )))))

П.С. Великий банкир Гонтарева тоже не причем))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:58

  zzzzzz написав:Сегодня банковские и околобанковские новости в ТОПе))

1. Это же конечно задержание племянника Порошенко , главу Эксима,за выведение из под ареста медиахолдинга Курченка.
2. Объявление в розыск Дмитрия Святаша НАБУ. НАБУ его ведет по недостоверному декларированию, жаль там очень мягкая статья.
По его незаконному завладению 1,1 млрд.грн деньгами Укрсиббанка.
3. Пивденкомбанк Курченка.
Что всё это значит - у нас реально началась борьба с коррупцией или как обычно, экспроприация экспроприированного??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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