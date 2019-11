СБУ завершила досудове слідство у справі розкрадання коштів топ-менеджерами «Південкомбанку»11:06, 16-11-2019Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо розкрадання 38 мільйонів доларів США топменеджментом ПАТ «КБ «Південкомбанк». Слідство, яке ведеться під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обґрунтовано вбачає у діях посадовців ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм із привласнення коштів установи. Впродовж 2012-2014 років зловмисники незаконно передали у заставу гроші банку, які знаходились на кореспондентських рахунках Південкомбанку у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрській компанії, пов’язаній з ними.Після неповернення кредиту, через протиправні дії топменеджменту Південкомбанку, заставні 38 мільйонів американських доларів були списані на користь іноземного банку.- See more at: