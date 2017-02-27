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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2019 23:00
zzzzzz написав:Вкладчик1234
Наплевать главное что Порошенко и его племянник тут не причем, во всем виноват Зеленский )))))
П.С. Великий банкир Гонтарева тоже не причем))
Значит, таки да, под Пороха копают...
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:05
Очевидно что главная цель, это выкопать наконец что то конкретное на петю эль поро.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:06
дарий написав:
Беня - Асс.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:06
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:15
Адвокат Гриценко назвал его задержание "бандитским похищением" и заявил о пыткахhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/16/7232186/
Его ПЫТАЛИ, Карл!
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:17
asti написав: zzzzzz написав:Вкладчик1234
Наплевать главное что Порошенко и его племянник тут не причем, во всем виноват Зеленский )))))
П.С. Великий банкир Гонтарева тоже не причем))
Значит, таки да, под Пороха копают...
Копают под всех.
под Бахматюка, под Живаго, под Курченко, теперь вот госами занялись....там список огромный.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:18
Я так и знал.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:26
zzzzzz написав: asti написав: zzzzzz написав:Вкладчик1234
Наплевать главное что Порошенко и его племянник тут не причем, во всем виноват Зеленский )))))
П.С. Великий банкир Гонтарева тоже не причем))
Значит, таки да, под Пороха копают...
Копают под всех.
под Бахматюка, под Живаго, под Курченко, теперь вот госами занялись....там список огромный.
С чего вдруг - МВФ дал разнарядку?! И чем это всё закончиться??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:45
дарий написав: asti написав:
С чего вдруг - МВФ дал разнарядку?! И чем это всё закончиться??
Асти, с мягкими знаками не перебарщивайте....
Чего вы, один всего!
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