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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2731273227332734>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:00

  zzzzzz написав:Вкладчик1234
Наплевать главное что Порошенко и его племянник тут не причем, во всем виноват Зеленский )))))
П.С. Великий банкир Гонтарева тоже не причем))
Значит, таки да, под Пороха копают...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очевидно что главная цель, это выкопать наконец что то конкретное на петю эль поро.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:06

  дарий написав:Беня - Асс.

Пеши исчо.
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://korrespondent.net/world/4161267 ... ru-chekhyy
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:15

Шоу маст гоу он

Адвокат Гриценко назвал его задержание "бандитским похищением" и заявил о пытках
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/16/7232186/
Его ПЫТАЛИ, Карл!
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:17

  asti написав:
  zzzzzz написав:Вкладчик1234
Наплевать главное что Порошенко и его племянник тут не причем, во всем виноват Зеленский )))))
П.С. Великий банкир Гонтарева тоже не причем))
Значит, таки да, под Пороха копают...

Копают под всех.
под Бахматюка, под Живаго, под Курченко, теперь вот госами занялись....там список огромный.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:18

  antey1969 написав:Адвокат Гриценко назвал его задержание "бандитским похищением" и заявил о пытках
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/16/7232186/
Его ПЫТАЛИ, Карл!


Я так и знал. :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:26

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Вкладчик1234
Наплевать главное что Порошенко и его племянник тут не причем, во всем виноват Зеленский )))))
П.С. Великий банкир Гонтарева тоже не причем))
Значит, таки да, под Пороха копают...
Копают под всех.
под Бахматюка, под Живаго, под Курченко, теперь вот госами занялись....там список огромный.
С чего вдруг - МВФ дал разнарядку?! И чем это всё закончиться??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:С чего вдруг - МВФ дал разнарядку?! И чем это всё закончиться??


Асти, с мягкими знаками не перебарщивайте.... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:45

  дарий написав:
  asti написав:С чего вдруг - МВФ дал разнарядку?! И чем это всё закончиться??
Асти, с мягкими знаками не перебарщивайте.... :wink:
Чего вы, один всего! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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