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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2731273227332734

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чувство юмора - наше усе! Пасиба! :

https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 11f251.jpg
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 00:02, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:01

  дарий написав:Чувство юмора - наше усе! Пасиба! :D
Такида! :) :)
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03

  дарий написав:Чувство юмора - наше усе! Пасиба! :

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верните старую редакцию! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Вкладчик1234
Наплевать главное что Порошенко и его племянник тут не причем, во всем виноват Зеленский )))))
П.С. Великий банкир Гонтарева тоже не причем))
Значит, таки да, под Пороха копают...

Копают под всех.
под Бахматюка, под Живаго, под Курченко, теперь вот госами занялись....там список огромный.


Хм... А про Приват будет что-то до его национализации? Там вроде много должно быть закопано.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:16

Никто никого не посадит, это спектакль. Наоборот, сами ждите гостей из налоговой. Если вы не из слуги народа, конечно. Им можно зп в конвертах, а у вас спросят за каждую копейку и 10% заставят откашлять бене с нажитого может еще в 90-х родителями бабла... Еще и рассказать, где деньги лежат, чтоб вернуться за остальным.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Много чего в нашем мире закопано...
Хотя б по частям сил и средств хватило на археологию. :oops: :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Aps написав:Ходят слухи что при Бене всех проверяющих от НБУ посылали лесом.
И имели ввиду все что от них требовал регулятор.


Бред.
Беня очень мало интересовался Приватом взагали.

Тада у него были гораздо более интересные схемы гоков и т.д.
Можете не верить, но правила игры НБУ Приват выполнял четко и в полном обьеме (в отличии от кучи др. существующих в то время банков).

А передовая организация обслуживания до сих пор недосягаема не только у нас в Стране. :roll: :wink:
Или кто-то на форуме не пользуется приват24? :mrgreen:

Щас, конечно, подгнабливают ...
Была надежда, шо госсприват выведет на новый уровень ощад и укрэксим, однако, пока, навпаки.
Семейные кланы госструктур, как всегда, оказались Непобедимы!
Но то таке... :D
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 01:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:16

  antey1969 написав:Адвокат Гриценко назвал его задержание "бандитским похищением" и заявил о пытках
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/16/7232186/
Его ПЫТАЛИ, Карл!


Макаронами на ужин и двухместной камерой в СИЗО? :mrgreen: Если СБУ его задерживала, то попал он в гуманный конторский изолятор. А что бы запел адвокат, если бы повезли в Лукьяновку, как 99,9% пересичных киевлян?
zРадио
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