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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2019 23:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чувство юмора - наше усе! Пасиба! :
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:01
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03
верните старую редакцию!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03
Хм... А про Приват будет что-то до его национализации? Там вроде много должно быть закопано....
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:16
Никто никого не посадит, это спектакль. Наоборот, сами ждите гостей из налоговой. Если вы не из слуги народа, конечно. Им можно зп в конвертах, а у вас спросят за каждую копейку и 10% заставят откашлять бене с нажитого может еще в 90-х родителями бабла... Еще и рассказать, где деньги лежат, чтоб вернуться за остальным.
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Много чего в нашем мире закопано...
Хотя б по частям сил и средств хватило на археологию.
Додано: Нед 17 лис, 2019 01:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бред.
Беня очень мало интересовался Приватом взагали.
Тада у него были гораздо более интересные схемы гоков и т.д.
Можете не верить, но правила игры НБУ Приват выполнял четко и в полном обьеме (в отличии от кучи др. существующих в то время банков).
А передовая организация обслуживания до сих пор недосягаема не только у нас в Стране.
Или кто-то на форуме не пользуется приват24?
Щас, конечно, подгнабливают ...
Была надежда, шо госсприват выведет на новый уровень ощад и укрэксим, однако, пока, навпаки.
Семейные кланы госструктур, как всегда, оказались Непобедимы!
Но то таке...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 01:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лис, 2019 01:16
Макаронами на ужин и двухместной камерой в СИЗО? Если СБУ его задерживала, то попал он в гуманный конторский изолятор. А что бы запел адвокат, если бы повезли в Лукьяновку, как 99,9% пересичных киевлян?
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