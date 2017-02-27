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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2019 23:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чувство юмора - наше усе! Пасиба! :
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:01
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03
верните старую редакцию!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03
Хм... А про Приват будет что-то до его национализации? Там вроде много должно быть закопано....
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Много чего в нашем мире закопано...
Хотя б по частям сил и средств хватило на археологию.
Додано: Нед 17 лис, 2019 01:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бред.
Беня очень мало интересовался Приватбанком взагали. Токо как инструмент финансирования бизнеса группы Приват.
Тада у него были гораздо более интересные схемы гоков и т.д.
За банк отвечал скромный Боголюбов,но амбиции Всемизвестного отвернули милость божью от финансиста от бога.
Можете не верить, но правила игры НБУ Приват выполнял четко и в полном обьеме (в отличии от кучи др. существующих в то время банков).
А передовая организация дистанционного обслуживания до сих пор недосягаема не только у нас в Стране.
Или кто-то на форуме не пользуется приват24?
Щас, конечно, подгнабливают ...
Была надежда, шо гоСприват выведет на новый уровень ощад и укрэксим, однако, пока, навпаки.
Хомяки гоССтруктур, как всегда, оказались Непобедимы!
Но то таке...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 03:42, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Нед 17 лис, 2019 01:16
Макаронами на ужин и двухместной камерой в СИЗО? Если СБУ его задерживала, то попал он в гуманный конторский изолятор. А что бы запел адвокат, если бы повезли в Лукьяновку, как 99,9% пересичных киевлян?
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:05
Вот здесь враньё в каждой букве.
Приват, на правила игры НБУ плевал с высокой колокольни. То за что, другие банки штрафовали, для Привата даже замечаний не было.
Самый яркий пример на поверхности - безналичный обмен валют в Приват-24. А сколько ещё было скрыто внутри
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:21
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Нед 17 лис, 2019 12:55
Мизантрóп
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