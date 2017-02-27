Додано: Нед 17 лис, 2019 15:59

Группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова и народного депутата Украины Вадима Новинского анонсировала оптимизацию деятельности в связи с кризисными явлениями в отрасли. Об этом сообщает НВ.



«В условиях нехватки финансовых средств и неутешительных прогнозов относительно дальнейших цен на сталь Группа Метинвест разработала план действий, который поможет компании преодолеть сложную экономическую ситуацию с минимальными потерями», - говорится в сообщении Группы, которое есть в распоряжении НВ Бизнес.



В частности, "Метинвест" вынужден сократить выполнение инвестиционной программы 2019 года. Компания приостановит реализацию отдельных проектов, кроме критичных, предусмотренных Технологичной стратегией, и проектов с существенным экологическим эффектом.



В компании также будет проведена оптимизация, направленная на снижение постоянных и административных затрат.

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