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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лис, 2019 23:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чувство юмора - наше усе! Пасиба! :
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:01
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03
верните старую редакцию!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03
Хм... А про Приват будет что-то до его национализации? Там вроде много должно быть закопано....
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Много чего в нашем мире закопано...
Хотя б по частям сил и средств хватило на археологию.
Додано: Нед 17 лис, 2019 01:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бред.
Беня очень мало интересовался Приватбанком взагали. Токо как инструмент финансирования бизнеса группы Приват.
Тада у него были гораздо более интересные схемы гоков и т.д.
За банк отвечал скромный Боголюбов,но амбиции Всемизвестного отвернули милость божью от финансиста от бога.
Можете не верить, но правила игры НБУ Приват выполнял четко и в полном обьеме (в отличии от кучи др. существующих в то время банков).
А передовая организация дистанционного обслуживания до сих пор недосягаема не только у нас в Стране.
Или кто-то на форуме не пользуется приват24?
Щас, конечно, подгнабливают ...
Была надежда, шо гоСприват выведет на новый уровень ощад и укрэксим, однако, пока, навпаки.
Хомяки гоССтруктур, как всегда, оказались Непобедимы!
Но то таке...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 03:42, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:05
Вот здесь враньё в каждой букве.
Приват, на правила игры НБУ плевал с высокой колокольни. То за что, другие банки штрафовали, для Привата даже замечаний не было.
Самый яркий пример на поверхности - безналичный обмен валют в Приват-24. А сколько ещё было скрыто внутри
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У Привата всегда на все был официал. Еще при Тигипко разрабатывались грамотные схемы мозговым центром, а потом вплоть до специальных постановлений кабмина.
Вспомним середину девяностых и знаменитые расчеты по счетам типа ЛОРО.
Кстати, с Благославления Святейшего Леонид Данилыча...
И это было токо начало.
Так что зачем было привату плевать на правила игры НБУ, если он их зачастую и разрабатывал ?
А Тигипыч только в политике оказался никакой. Как топ менеджер привата и дальнейший очень удачный банковский бизнес- очень даже умничка! (это ж надо было так вовремя слиться шведам) - честь и хвала!
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:59
Группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова и народного депутата Украины Вадима Новинского анонсировала оптимизацию деятельности в связи с кризисными явлениями в отрасли. Об этом сообщает НВ.
«В условиях нехватки финансовых средств и неутешительных прогнозов относительно дальнейших цен на сталь Группа Метинвест разработала план действий, который поможет компании преодолеть сложную экономическую ситуацию с минимальными потерями», - говорится в сообщении Группы, которое есть в распоряжении НВ Бизнес.
В частности, "Метинвест" вынужден сократить выполнение инвестиционной программы 2019 года. Компания приостановит реализацию отдельных проектов, кроме критичных, предусмотренных Технологичной стратегией, и проектов с существенным экологическим эффектом.
В компании также будет проведена оптимизация, направленная на снижение постоянных и административных затрат.
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