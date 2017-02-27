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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2731273227332734

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чувство юмора - наше усе! Пасиба! :

https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 11f251.jpg
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 00:02, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:01

  дарий написав:Чувство юмора - наше усе! Пасиба! :D
Такида! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03

  дарий написав:Чувство юмора - наше усе! Пасиба! :

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верните старую редакцию! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Вкладчик1234
Наплевать главное что Порошенко и его племянник тут не причем, во всем виноват Зеленский )))))
П.С. Великий банкир Гонтарева тоже не причем))
Значит, таки да, под Пороха копают...

Копают под всех.
под Бахматюка, под Живаго, под Курченко, теперь вот госами занялись....там список огромный.


Хм... А про Приват будет что-то до его национализации? Там вроде много должно быть закопано.... :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Много чего в нашем мире закопано...
Хотя б по частям сил и средств хватило на археологию. :oops: :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Aps написав:Ходят слухи что при Бене всех проверяющих от НБУ посылали лесом.
И имели ввиду все что от них требовал регулятор.


Бред.
Беня очень мало интересовался Приватбанком взагали. Токо как инструмент финансирования бизнеса группы Приват.
Тада у него были гораздо более интересные схемы гоков и т.д.
За банк отвечал скромный Боголюбов,но амбиции Всемизвестного отвернули милость божью от финансиста от бога. :)
Можете не верить, но правила игры НБУ Приват выполнял четко и в полном обьеме (в отличии от кучи др. существующих в то время банков).

А передовая организация дистанционного обслуживания до сих пор недосягаема не только у нас в Стране. :roll: :wink:
Или кто-то на форуме не пользуется приват24? :mrgreen:

Щас, конечно, подгнабливают ...
Была надежда, шо гоСприват выведет на новый уровень ощад и укрэксим, однако, пока, навпаки.
Хомяки гоССтруктур, как всегда, оказались Непобедимы!
Но то таке... :D
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 03:42, всього редагувалось 6 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:05

  дарий написав:Можете не верить, но правила игры НБУ Приват выполнял четко и в полном обьеме (в отличии от кучи др. существующих в то время банков).

Вот здесь враньё в каждой букве.
Приват, на правила игры НБУ плевал с высокой колокольни. То за что, другие банки штрафовали, для Привата даже замечаний не было.
Самый яркий пример на поверхности - безналичный обмен валют в Приват-24. А сколько ещё было скрыто внутри
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У Привата всегда на все был официал. Еще при Тигипко разрабатывались грамотные схемы мозговым центром, а потом вплоть до специальных постановлений кабмина.
Вспомним середину девяностых и знаменитые расчеты по счетам типа ЛОРО.
Кстати, с Благославления Святейшего Леонид Данилыча... :oops:

http://consultant.parus.ua/?doc=004BPA96E4

И это было токо начало. 8)
Так что зачем было привату плевать на правила игры НБУ, если он их зачастую и разрабатывал ? :mrgreen:

А Тигипыч только в политике оказался никакой. Как топ менеджер привата и дальнейший очень удачный банковский бизнес- очень даже умничка! (это ж надо было так вовремя слиться шведам) - честь и хвала! :wink:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%90%D0%A1
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:59

Группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова и народного депутата Украины Вадима Новинского анонсировала оптимизацию деятельности в связи с кризисными явлениями в отрасли. Об этом сообщает НВ.

«В условиях нехватки финансовых средств и неутешительных прогнозов относительно дальнейших цен на сталь Группа Метинвест разработала план действий, который поможет компании преодолеть сложную экономическую ситуацию с минимальными потерями», - говорится в сообщении Группы, которое есть в распоряжении НВ Бизнес.

В частности, "Метинвест" вынужден сократить выполнение инвестиционной программы 2019 года. Компания приостановит реализацию отдельных проектов, кроме критичных, предусмотренных Технологичной стратегией, и проектов с существенным экологическим эффектом.

В компании также будет проведена оптимизация, направленная на снижение постоянных и административных затрат.
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