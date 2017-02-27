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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Почти 30 лет движемся, никак не поглотим. Мабуть, очень много было!
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:20
дарий
Какие оды поются Привату. Аж заслушался
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
20 лет жизни отдал - как на духу!
Все одно уважуха!
А если вернуться к "нашим баранам" - в понедельник вечером можно слегка откупиться
Вряд ли вторничный овгзешный обьем повторит 10 ярдов предыдущего ....
Хотя, может быть, Пирамида и в правду заработала по взрослому...
И.таки наступит 22 и ниже.
Будем посмотреть.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:49
Дак а причем тут 10 ярдов, если из них почти 8 были долларовые ОВГЗ? Понятно, что 10 не будет - неоткуда, а 2,8 - вполне))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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