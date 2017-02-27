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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2733273427352736>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почти 30 лет движемся, никак не поглотим. Мабуть, очень много было! :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:20

дарий
Какие оды поются Привату. Аж заслушался :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

20 лет жизни отдал - как на духу!
Все одно уважуха! :wink:

А если вернуться к "нашим баранам" - в понедельник вечером можно слегка откупиться :oops:
Вряд ли вторничный овгзешный обьем повторит 10 ярдов предыдущего .... :shock: :oops:

Хотя, может быть, Пирамида и в правду заработала по взрослому... :)
И.таки наступит 22 и ниже.
Будем посмотреть.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 17:51, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:49

  дарий написав:в понедельник вечером можно слегка откупиться :oops:
Вряд ли вторничный овгзешный обьем повторит 10 ярдов предыдущего .... :shock: :oops:
Дак а причем тут 10 ярдов, если из них почти 8 были долларовые ОВГЗ? Понятно, что 10 не будет - неоткуда, а 2,8 - вполне))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Согласен, 3 почти стандартно, однако цыфири общего привлечения все равно манят страждущих взагали.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:00

  дарий написав:Или кто-то на форуме не пользуется приват24?

Не пользовался, не пользуюсь и не планирую пользоваться. Бесполезный банк, бесполезные его карты. Одним словом примат - банк, которому нельзя доверять, никогда.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дарий написав:А передовая организация дистанционного обслуживания до сих пор недосягаема не только у нас в Стране.
Или кто-то на форуме не пользуется приват24?

Чем дальше, чем менее "передовая", и уже давным давно не относится к "недосягаемым".
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А шо вы хотели?
5 лет войнушки поднимут банковский сектор?
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:29

Vorlon, чем же вас так обидел примат, что вы везде при любой возможности его обязательно должны обос...ать? Вполне можно им пользоваться.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:30

  Ser Fil написав:
  Moneta написав:Группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова и народного депутата Украины Вадима Новинского анонсировала оптимизацию деятельности в связи с кризисными явлениями в отрасли. Об этом сообщает НВ.
«В условиях нехватки финансовых средств и неутешительных прогнозов относительно дальнейших цен на сталь Группа Метинвест разработала план действий, который поможет компании преодолеть сложную экономическую ситуацию с минимальными потерями», - говорится в сообщении Группы, которое есть в распоряжении НВ Бизнес.
В частности, "Метинвест" вынужден сократить выполнение инвестиционной программы 2019 года. Компания приостановит реализацию отдельных проектов, кроме критичных, предусмотренных Технологичной стратегией, и проектов с существенным экологическим эффектом.
В компании также будет проведена оптимизация, направленная на снижение постоянных и административных затрат.


Всё закономерно:
Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.


во всём мире охлаждается экономика, металлисты сокращаются от 10 до 50% , наши тоже сокращают расходы, перед тем как начнётся, это нормально...
edvardd
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