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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:20
дарий
Какие оды поются Привату. Аж заслушался
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:25
20 лет жизни отдал - как на духу!
Все одно уважуха!
А если вернуться к "нашим баранам" - в понедельник вечером можно слегка откупиться
Вряд ли вторничный овгзешный обьем повторит 10 ярдов предыдущего ....
Хотя, может быть, Пирамида и в правду заработала по взрослому...
И.таки наступит 22 и ниже.
Будем посмотреть.
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 17 лис, 2019 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:49
Дак а причем тут 10 ярдов, если из них почти 8 были долларовые ОВГЗ? Понятно, что 10 не будет - неоткуда, а 2,8 - вполне))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 17 лис, 2019 17:56
Согласен, 3 почти стандартно, однако цыфири общего привлечения все равно манят страждущих взагали.
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дарий
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:00
дарий написав:
Или кто-то на форуме не пользуется приват24?
Не пользовался, не пользуюсь и не планирую пользоваться. Бесполезный банк, бесполезные его карты. Одним словом примат - банк, которому нельзя доверять, никогда.
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Vorlon
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:07
дарий написав:
А передовая организация дистанционного обслуживания до сих пор недосягаема не только у нас в Стране.
Или кто-то на форуме не пользуется приват24?
Чем дальше, чем менее "передовая", и уже давным давно не относится к "недосягаемым".
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Faceless
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:23
А шо вы хотели?
5 лет войнушки поднимут банковский сектор?
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дарий
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:29
Vorlon, чем же вас так обидел примат, что вы везде при любой возможности его обязательно должны обос...ать? Вполне можно им пользоваться.
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Alex2007
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:30
Ser Fil написав: Moneta написав:
Группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова и народного депутата Украины Вадима Новинского анонсировала оптимизацию деятельности в связи с кризисными явлениями в отрасли. Об этом сообщает НВ.
«В условиях нехватки финансовых средств и неутешительных прогнозов относительно дальнейших цен на сталь Группа Метинвест разработала план действий, который поможет компании преодолеть сложную экономическую ситуацию с минимальными потерями», - говорится в сообщении Группы, которое есть в распоряжении НВ Бизнес.
В частности, "Метинвест" вынужден сократить выполнение инвестиционной программы 2019 года. Компания приостановит реализацию отдельных проектов, кроме критичных, предусмотренных Технологичной стратегией, и проектов с существенным экологическим эффектом.
В компании также будет проведена оптимизация, направленная на снижение постоянных и административных затрат.
Всё закономерно:
Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.
во всём мире охлаждается экономика, металлисты сокращаются от 10 до 50% , наши тоже сокращают расходы, перед тем как начнётся, это нормально...
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edvardd
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