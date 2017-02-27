Ок, если можно примеры др. наших банков: - качество и скорость виртуального обслуживания: - возможность проведения безналичных сделок физикам.
Почему-то на всех аукционах и сайтах продажи товаров стоят реквизиты карт привата. Если грамотно использовать набор приватовских карт и текущих вкладов одновременно с самой обширной сетью банкоматов и терминалов - вывести уровень обслуживания ваших счетов на, практически, бесплатный, пока не составляет большого труда. Главное, не забывайте о вступлении в силу месячного ограничения движняка по счетам (по налу точно) в 500 тыщ грн.в эквиваленте без подтверждающих документов источника происхождения.. Мониторинг выявит и расстреляет. Это точно!
Понятно, народ пытается использовать и др. банки с определенными выгодами, однако новый лидер в этой системе пока не появился! У кого есть альтернативы - внимательно выслушаю.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 19:16, всього редагувалось 3 разів.
zРадио написав:Политика "больше доить, меньше кормить" продолжается:
Правительство отменило ограничение Гройсмана на тарифы на отопление и горячую воду
Стесняюсь спросить - если этот закон действовал до вчерашнего дня, то какого херa весь прошлый отопительный сезон всем начисляли по намного большим тарифам? И в этом за октябрь тоже! У нас например в прошлом и этом лепят по 39.50 грн/м2 для домов без счетчиков. А выходит надо было по 35.21 грн/м2. Конкретная очень круглая сумма получается в карман ах каким людям...
lapay написав:Бо впала ціна на газових хабах, а Дюсельдорф+ як діяв, так і діє.
Чукча только писатель? В законе указан максимальный граничный тариф, а не минимальный! Если цена газа упала, то и тариф можно было снижать без проблем. А отменой этого закона открывается путь к бесконтрольному повышению коммунальных тарифов по всей стране. И главное причина названа просто убийственная: по просьбе ассоциации городов Украины. А завтра эта ассоциация попросит поднять тарифы в 10 раз - и? Думаю радостно повысят! Из мэров быстро делают местных лояльных Зеленскому царьков. За это им будут позволять открыто грабить народ. За долю, отсылаемую в Киев... Всё будет, как в России.
lapay написав:От вона і зростає, бо збільшилась ціна на хабах. Коли приймали закон, ціна була менша. Халяви не буде.
Вы не базарник случайно? Это там постоянно такие аргументы приводят. "Чё цена выросла? Так доллар же подорожал! Та где же он подорожал, если с 26 до 24.50 упал? А-а, м-м, эээээ, это, как его... О, так нефть же в мире подорожала!" Газ мы, конкретно "Нафтогаз", закупали в период низких цен в мире. И хранилища забили полностью или почти полностью. Так что про подорожавший в мире на 10% газ - это бабушкам у подъезда рассказывайте. У нас доллар просел на 10% и этим взаимно перекрывает даже такое подорожание. В тарифах и так заложен был курс 29-30.
zzzzzz написав:Сегодня банковские и околобанковские новости в ТОПе))
1. Это же конечно задержание племянника Порошенко , главу Эксима,за выведение из под ареста медиахолдинга Курченка. 2. Объявление в розыск Дмитрия Святаша НАБУ. НАБУ его ведет по недостоверному декларированию, жаль там очень мягкая статья. По его незаконному завладению 1,1 млрд.грн деньгами Укрсиббанка. 3. Пивденкомбанк Курченка.
Что всё это значит - у нас реально началась борьба с коррупцией или как обычно, экспроприация экспроприированного??
Це скаже антикорупційний Суд.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
yuri_m написав:Газ мы, конкретно "Нафтогаз", закупали в период низких цен в мире. И хранилища забили полностью или почти полностью. Так что про подорожавший в мире на 10% газ - это бабушкам у подъезда рассказывайте. У нас доллар просел на 10% и этим взаимно перекрывает даже такое подорожание. В тарифах и так заложен был курс 29-30.
Нафтогаз не зі стелі бере ціни, а по формулі: Ціна газу = ((Ціна на хабі (EUR/MWh) + усереднена вартість транспортування магістральними газопроводами Європи (3 EUR/MWh)) * 10.57 (коеф. перерахунку MWh в м.куб)) * Курс EUR НБУ на дату + (6.28 USD * Курс USD НБУ на дату) + ПДВ https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/ Вивчайте ціни, по цьому посиланню, а дешевий літній газ продавали, бажаючим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.