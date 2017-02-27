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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2733273427352736

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ок, если можно примеры др. наших банков:
- качество и скорость виртуального обслуживания:
- возможность проведения безналичных сделок физикам.

Почему-то на всех аукционах и сайтах продажи товаров стоят реквизиты карт привата.
Если грамотно использовать набор приватовских карт и текущих вкладов одновременно с самой обширной сетью банкоматов и терминалов - вывести уровень обслуживания ваших счетов на, практически, бесплатный, пока не составляет большого труда.
Главное, не забывайте о вступлении в силу месячного ограничения движняка по счетам (по налу точно) в 500 тыщ грн.в эквиваленте без подтверждающих документов источника происхождения..
Мониторинг выявит и расстреляет.
Это точно! :oops:

Понятно, народ пытается использовать и др. банки с определенными выгодами, однако новый лидер в этой системе пока не появился!
У кого есть альтернативы - внимательно выслушаю.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 17 лис, 2019 19:16, всього редагувалось 3 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:41

  zРадио написав:Политика "больше доить, меньше кормить" продолжается:

Правительство отменило ограничение Гройсмана на тарифы на отопление и горячую воду

Стесняюсь спросить - если этот закон действовал до вчерашнего дня, то какого херa весь прошлый отопительный сезон всем начисляли по намного большим тарифам? И в этом за октябрь тоже! У нас например в прошлом и этом лепят по 39.50 грн/м2 для домов без счетчиков. А выходит надо было по 35.21 грн/м2. Конкретная очень круглая сумма получается в карман ах каким людям...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Стесняюсь спросить - если этот закон действовал до вчерашнего дня, то какого херa весь прошлый отопительный сезон всем начисляли по намного большим тарифам?

Бо впала ціна на газових хабах, а Дюсельдорф+ як діяв, так і діє.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:52

  lapay написав:Бо впала ціна на газових хабах, а Дюсельдорф+ як діяв, так і діє.

Чукча только писатель? :mrgreen: В законе указан максимальный граничный тариф, а не минимальный! Если цена газа упала, то и тариф можно было снижать без проблем. А отменой этого закона открывается путь к бесконтрольному повышению коммунальных тарифов по всей стране.
И главное причина названа просто убийственная: по просьбе ассоциации городов Украины. А завтра эта ассоциация попросит поднять тарифы в 10 раз - и? Думаю радостно повысят! Из мэров быстро делают местных лояльных Зеленскому царьков. За это им будут позволять открыто грабить народ. За долю, отсылаемую в Киев... Всё будет, как в России.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:В законе указан максимальный граничный тариф, а не минимальный! Если цена газа упала, то и тариф можно было снижать без проблем.

От вона і зростає, бо збільшилась ціна на хабах. Коли приймали закон, ціна була менша. Халяви не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:21

  lapay написав:От вона і зростає, бо збільшилась ціна на хабах. Коли приймали закон, ціна була менша. Халяви не буде.

Вы не базарник случайно? Это там постоянно такие аргументы приводят. "Чё цена выросла? Так доллар же подорожал! Та где же он подорожал, если с 26 до 24.50 упал? А-а, м-м, эээээ, это, как его... О, так нефть же в мире подорожала!" :mrgreen:
Газ мы, конкретно "Нафтогаз", закупали в период низких цен в мире. И хранилища забили полностью или почти полностью. Так что про подорожавший в мире на 10% газ - это бабушкам у подъезда рассказывайте. У нас доллар просел на 10% и этим взаимно перекрывает даже такое подорожание. В тарифах и так заложен был курс 29-30.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:32

  asti написав:
  zzzzzz написав:Сегодня банковские и околобанковские новости в ТОПе))

1. Это же конечно задержание племянника Порошенко , главу Эксима,за выведение из под ареста медиахолдинга Курченка.
2. Объявление в розыск Дмитрия Святаша НАБУ. НАБУ его ведет по недостоверному декларированию, жаль там очень мягкая статья.
По его незаконному завладению 1,1 млрд.грн деньгами Укрсиббанка.
3. Пивденкомбанк Курченка.
Что всё это значит - у нас реально началась борьба с коррупцией или как обычно, экспроприация экспроприированного??

Це скаже антикорупційний Суд.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Газ мы, конкретно "Нафтогаз", закупали в период низких цен в мире. И хранилища забили полностью или почти полностью. Так что про подорожавший в мире на 10% газ - это бабушкам у подъезда рассказывайте. У нас доллар просел на 10% и этим взаимно перекрывает даже такое подорожание. В тарифах и так заложен был курс 29-30.

Нафтогаз не зі стелі бере ціни, а по формулі:
Ціна газу = ((Ціна на хабі (EUR/MWh) + усереднена вартість транспортування магістральними газопроводами Європи (3 EUR/MWh)) * 10.57 (коеф. перерахунку MWh в м.куб)) * Курс EUR НБУ на дату + (6.28 USD * Курс USD НБУ на дату) + ПДВ
https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/
Вивчайте ціни, по цьому посиланню, а дешевий літній газ продавали, бажаючим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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