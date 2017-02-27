Додано: Нед 17 лис, 2019 19:21

lapay написав: От вона і зростає, бо збільшилась ціна на хабах. Коли приймали закон, ціна була менша. Халяви не буде. От вона і зростає, бо збільшилась ціна на хабах. Коли приймали закон, ціна була менша. Халяви не буде.

Вы не базарник случайно? Это там постоянно такие аргументы приводят. "Чё цена выросла? Так доллар же подорожал! Та где же он подорожал, если с 26 до 24.50 упал? А-а, м-м, эээээ, это, как его... О, так нефть же в мире подорожала!"Газ мы, конкретно "Нафтогаз", закупали в период низких цен в мире. И хранилища забили полностью или почти полностью. Так что про подорожавший в мире на 10% газ - это бабушкам у подъезда рассказывайте. У нас доллар просел на 10% и этим взаимно перекрывает даже такое подорожание. В тарифах и так заложен был курс 29-30.