Додано: Нед 17 лис, 2019 20:01

lapay написав: Нафтогаз не зі стелі бере ціни, а по формулі:

Ціна газу = ((Ціна на хабі (EUR/MWh) + усереднена вартість транспортування магістральними газопроводами Європи (3 EUR/MWh)) * 10.57 (коеф. перерахунку MWh в м.куб)) * Курс EUR НБУ на дату + (6.28 USD * Курс USD НБУ на дату) + ПДВ

https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/

Вивчайте ціни, по цьому посиланню, а дешевий літній газ продавали, бажаючим. Нафтогаз не зі стелі бере ціни, а по формулі:Ціна газу = ((Ціна на хабі (EUR/MWh) + усереднена вартість транспортування магістральними газопроводами Європи (3 EUR/MWh)) * 10.57 (коеф. перерахунку MWh в м.куб)) * Курс EUR НБУ на дату + (6.28 USD * Курс USD НБУ на дату) + ПДВВивчайте ціни, по цьому посиланню, а дешевий літній газ продавали, бажаючим.

Лохам будете эту формулу показывать! Это формула для расчетов "день в день". По этой формуле работают нефтетрейдеры в США: цена бензина на АЗС меняется 3 раза в день в зависимости от цены нефти на бирже. У нас же никто цены на бензин и газ не меняет так часто. Дай бог чтобы раз в неделю пошевелились! А про газ это вообще отдельная песня... "Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.