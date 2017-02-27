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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2734273527362737

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:"Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.

Не подобоється монополіст? Топіть дровами, електрикою чи соляркою. У приватних імпортерів і газовидобувних компаній ціни такі самі, як у Нафтогаза.
Халяви вже не буде, забувайте. Думали, що зелені дадуть? Хіба що газ по зеленому тарифу. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:36

  lapay написав:
  yuri_m написав:"Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.

Не подобоється монополіст? Топіть дровами, електрикою чи соляркою. У приватних імпортерів і газовидобувних компаній ціни такі самі, як у Нафтогаза.
Халяви вже не буде, забувайте. Думали, що зелені дадуть? Хіба що газ по зеленому тарифу. :mrgreen:

Топлю газом по біля 7 грн за куб.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:53

  lapay написав:
  yuri_m написав:"Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.

Не подобоється монополіст? Топіть дровами, електрикою чи соляркою :mrgreen:

а че вы ржете ? вот в Бельгии нормально мазутом частный дом топить 220 м2
далее данные за 2014-2015 год :
3000 Евро за отопительный сезон за обогрев частного дома 220м2 ( это цена купленного мазута) при том что ночью в спальне спят в шапке и толстой пижаме,а температура в спальне ночью ставиться 13-14 градусов по Цельсию. Цена газа в 2014-2015 году была около 0,65 Евро \ м3 .
Электричество (можно выбирать поставщика и цены немного разнятся) в среднем 0,0529 Евро за 1 кВт\час
1 м3 водоснабжения вместе с канализацией = 3,67 Евро
при такой цене воды хитрый бельгиец додумался использовать дождевую воду для наполнения бачков унитазов в доме - чем был очень рад что намахивает государство не доплачивая ему за канализацию :mrgreen:
Так что ребята нам еще есть куда расти :roll:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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