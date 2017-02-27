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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:13
yuri_m написав:
"Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.
Не подобоється монополіст? Топіть дровами, електрикою чи соляркою. У приватних імпортерів і газовидобувних компаній ціни такі самі, як у Нафтогаза.
Халяви вже не буде, забувайте. Думали, що зелені дадуть? Хіба що газ по зеленому тарифу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:36
lapay написав: yuri_m написав:
"Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.
Не подобоється монополіст? Топіть дровами, електрикою чи соляркою. У приватних імпортерів і газовидобувних компаній ціни такі самі, як у Нафтогаза.
Халяви вже не буде, забувайте. Думали, що зелені дадуть? Хіба що газ по зеленому тарифу.
Топлю газом по біля 7 грн за куб.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:53
lapay написав: yuri_m написав:
"Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.
Не подобоється монополіст? Топіть дровами, електрикою чи соляркою
а че вы ржете ? вот в Бельгии нормально мазутом частный дом топить 220 м2 далее данные за 2014-2015 год
:
3000 Евро за отопительный сезон за обогрев частного дома 220м2 ( это цена купленного мазута) при том что ночью в спальне спят в шапке и толстой пижаме,а температура в спальне ночью ставиться 13-14 градусов по Цельсию. Цена газа в 2014-2015 году была около 0,65 Евро \ м3 .
Электричество (можно выбирать поставщика и цены немного разнятся) в среднем 0,0529 Евро за 1 кВт\час
1 м3 водоснабжения вместе с канализацией = 3,67 Евро
при такой цене воды хитрый бельгиец додумался использовать дождевую воду для наполнения бачков унитазов в доме - чем был очень рад что намахивает государство не доплачивая ему за канализацию
Так что ребята нам еще есть куда расти
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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