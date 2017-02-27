yuri_m написав:"Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.
Не подобоється монополіст? Топіть дровами, електрикою чи соляркою. У приватних імпортерів і газовидобувних компаній ціни такі самі, як у Нафтогаза. Халяви вже не буде, забувайте. Думали, що зелені дадуть? Хіба що газ по зеленому тарифу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
yuri_m написав:"Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.
Не подобоється монополіст? Топіть дровами, електрикою чи соляркою. У приватних імпортерів і газовидобувних компаній ціни такі самі, як у Нафтогаза. Халяви вже не буде, забувайте. Думали, що зелені дадуть? Хіба що газ по зеленому тарифу.
Топлю газом по біля 7 грн за куб.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
yuri_m написав:"Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.
Не подобоється монополіст? Топіть дровами, електрикою чи соляркою
а че вы ржете ? вот в Бельгии нормально мазутом частный дом топить 220 м2 далее данные за 2014-2015 год : 3000 Евро за отопительный сезон за обогрев частного дома 220м2 ( это цена купленного мазута) при том что ночью в спальне спят в шапке и толстой пижаме,а температура в спальне ночью ставиться 13-14 градусов по Цельсию. Цена газа в 2014-2015 году была около 0,65 Евро \ м3 . Электричество (можно выбирать поставщика и цены немного разнятся) в среднем 0,0529 Евро за 1 кВт\час 1 м3 водоснабжения вместе с канализацией = 3,67 Евро при такой цене воды хитрый бельгиец додумался использовать дождевую воду для наполнения бачков унитазов в доме - чем был очень рад что намахивает государство не доплачивая ему за канализацию Так что ребята нам еще есть куда расти
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yuri_m написав:"Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
горячая вода не может быть дороже 27 грн (1 евро за куб) на тарифах они выманивают у людей валюту не стоит им платить - пока не установят адекватные тарифы такими тарифами они провоцируют инфляцию и занижают курс доляра
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Становится все интересней. НАБУ расследует уже давно дело о выводе денег именно через этот банк.
Так, следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен. В мошенничестве учавствовали банки "Киевская Русь", "Пивденкомбанк", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Терра банк", "Дельта банк", "Хрещатик", "Финансы и кредит", "Финпростбанк" и "Интеграл-Банк".
Все это так интересно, какие-то фантастические совпадение. Грохнули Meinl Bank ( наконец-то, спасибо, не прошло и ...надцать лет ) . Вывод денег из банков, "Четный и великие реформаторы НБУ" .... Короче надо поп-корн взять.
Ах,ну да, чуть не забыл. Порошенко и Гонтарева тут вообще ни причем, во всем виноват Коломойский ))
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!