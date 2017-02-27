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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 07:53
asti написав: 198Le написав:
Что начнется? Кризис? Или падение цен на сталь которое повлечет кризис? Когда ожидаете? Нет у кого графика цен на сталь с 2013 года?
Тут такие дела в банковском секторе творятся, а вы со своей сталью! Не комильфо...
Дела то творятся, но курс доллара идёт вниз, а гривна превращается в биткоин))) нерезы что, думаете не понимают какие дела в банковском секторе творятся или они, мягко скажем, недалёкие? Орест прогнозирует 23, а он на мой взгляд один из грамотных форумчан. Чем закончится такой праздник гривны и, главное, когда?
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