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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2735273627372738

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 07:53

  asti написав:
  198Le написав:Что начнется? Кризис? Или падение цен на сталь которое повлечет кризис? Когда ожидаете? Нет у кого графика цен на сталь с 2013 года?
Тут такие дела в банковском секторе творятся, а вы со своей сталью! Не комильфо...


Дела то творятся, но курс доллара идёт вниз, а гривна превращается в биткоин))) нерезы что, думаете не понимают какие дела в банковском секторе творятся или они, мягко скажем, недалёкие? Орест прогнозирует 23, а он на мой взгляд один из грамотных форумчан. Чем закончится такой праздник гривны и, главное, когда?
198Le
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 08:31

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2019 року становило майже 7,1 мільярда доларів, що на 549,9 мільйона доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року, імпорт – 44,191 млрд дол, або 107,5%. Негативне сальдо становило 7,1 млрд дол (за 9 місяців 2018 року також негативне – 6,55 млрд дол)", — йдеться у повідомленні.

Найбільше товарів за вказаний період Україна експортувала до Китаю (на 2,59 млрд доларів; на 79,2% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), Польщі (на 2,53 млрд доларів; на 4,4% більше) та Російської Федерації (на 2,45 млрд доларів; на 9,7% менше).

Найбільше за три квартали цього року Україна продала на зовнішніх ринках чорних металів (на 6,9 млрд доларів; на 10,3% менше, ніж за аналогічний період 2018 року), зернових (на 6,8 млрд доларів; на 42,5% більше), жирів та олій (на 3,3 млрд доларів; на 3,9% більше).

Найбільше товарів у січні-вересні 2019 року Україна імпортувала з Китаю (майже на 6,6 млрд доларів; на 26,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), Російської Федерації (на 5,4 млрд доларів; на 6,9% менше) та Німеччини (на 4,5 млрд доларів; на 0,9% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту за 9 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 9,47 млрд доларів; на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на 8,9 млрд доларів; на 7% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (майже на 5,7 млрд доларів; на 8,8% більше).
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 08:37

198Le
Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім.
Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что ребята, сегодня 24 пробиваем?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 09:51

  yama написав:
  lapay написав:
  yuri_m написав:"Нафтогаз" 70% объемов хранилищ забил дешевым летним газом. И по акции "-25%" его продал совсем мало. Так что не надо нам чухать про формулу. Почему-то, когда газ упал летом в цене на 25%, то тарифы на тепло и воду никто не уменьшил. А тут сразу про формулу вспомнили! А цену валюты не хотите привязать к цене газа? Она на 10% подешевела.

Не подобоється монополіст? Топіть дровами, електрикою чи соляркою :mrgreen:

а че вы ржете ? вот в Бельгии нормально мазутом частный дом топить 220 м2
далее данные за 2014-2015 год :
3000 Евро за отопительный сезон за обогрев частного дома 220м2 ( это цена купленного мазута) при том что ночью в спальне спят в шапке и толстой пижаме,а температура в спальне ночью ставиться 13-14 градусов по Цельсию. Цена газа в 2014-2015 году была около 0,65 Евро \ м3 .
Электричество (можно выбирать поставщика и цены немного разнятся) в среднем 0,0529 Евро за 1 кВт\час
1 м3 водоснабжения вместе с канализацией = 3,67 Евро
при такой цене воды хитрый бельгиец додумался использовать дождевую воду для наполнения бачков унитазов в доме - чем был очень рад что намахивает государство не доплачивая ему за канализацию :mrgreen:
Так что ребята нам еще есть куда расти :roll:

Бував у таких будинках раніше. Мазут той кращоі якості, аніж в нас дизель.
Коштував тоді (94) 6 евроцентів за літру.
"Вони тому такі багаті, що економлять на усьому. Це в крові. "
Знав одного, що в найменший бачок для унітазу ще й цеглу клав))) Менше води..
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