Додано: Пон 18 лис, 2019 08:31

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2019 року становило майже 7,1 мільярда доларів, що на 549,9 мільйона доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Про це повідомляє Державна служба статистики.



"За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року, імпорт – 44,191 млрд дол, або 107,5%. Негативне сальдо становило 7,1 млрд дол (за 9 місяців 2018 року також негативне – 6,55 млрд дол)", — йдеться у повідомленні.



Найбільше товарів за вказаний період Україна експортувала до Китаю (на 2,59 млрд доларів; на 79,2% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), Польщі (на 2,53 млрд доларів; на 4,4% більше) та Російської Федерації (на 2,45 млрд доларів; на 9,7% менше).



Найбільше за три квартали цього року Україна продала на зовнішніх ринках чорних металів (на 6,9 млрд доларів; на 10,3% менше, ніж за аналогічний період 2018 року), зернових (на 6,8 млрд доларів; на 42,5% більше), жирів та олій (на 3,3 млрд доларів; на 3,9% більше).



Найбільше товарів у січні-вересні 2019 року Україна імпортувала з Китаю (майже на 6,6 млрд доларів; на 26,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), Російської Федерації (на 5,4 млрд доларів; на 6,9% менше) та Німеччини (на 4,5 млрд доларів; на 0,9% менше).



Основними товарними позиціями українського імпорту за 9 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 9,47 млрд доларів; на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на 8,9 млрд доларів; на 7% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (майже на 5,7 млрд доларів; на 8,8% більше).