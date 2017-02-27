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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 07:53
asti написав: 198Le написав:
Что начнется? Кризис? Или падение цен на сталь которое повлечет кризис? Когда ожидаете? Нет у кого графика цен на сталь с 2013 года?
Тут такие дела в банковском секторе творятся, а вы со своей сталью! Не комильфо...
Дела то творятся, но курс доллара идёт вниз, а гривна превращается в биткоин))) нерезы что, думаете не понимают какие дела в банковском секторе творятся или они, мягко скажем, недалёкие? Орест прогнозирует 23, а он на мой взгляд один из грамотных форумчан. Чем закончится такой праздник гривны и, главное, когда?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 08:31
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2019 року становило майже 7,1 мільярда доларів, що на 549,9 мільйона доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
"За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року, імпорт – 44,191 млрд дол, або 107,5%. Негативне сальдо становило 7,1 млрд дол (за 9 місяців 2018 року також негативне – 6,55 млрд дол)", — йдеться у повідомленні.
Найбільше товарів за вказаний період Україна експортувала до Китаю (на 2,59 млрд доларів; на 79,2% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), Польщі (на 2,53 млрд доларів; на 4,4% більше) та Російської Федерації (на 2,45 млрд доларів; на 9,7% менше).
Найбільше за три квартали цього року Україна продала на зовнішніх ринках чорних металів (на 6,9 млрд доларів; на 10,3% менше, ніж за аналогічний період 2018 року), зернових (на 6,8 млрд доларів; на 42,5% більше), жирів та олій (на 3,3 млрд доларів; на 3,9% більше).
Найбільше товарів у січні-вересні 2019 року Україна імпортувала з Китаю (майже на 6,6 млрд доларів; на 26,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), Російської Федерації (на 5,4 млрд доларів; на 6,9% менше) та Німеччини (на 4,5 млрд доларів; на 0,9% менше).
Основними товарними позиціями українського імпорту за 9 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 9,47 млрд доларів; на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на 8,9 млрд доларів; на 7% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (майже на 5,7 млрд доларів; на 8,8% більше).
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Додано: Пон 18 лис, 2019 08:37
198Le
Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім.
Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 09:13
Ну что ребята, сегодня 24 пробиваем?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:13
andriyzhagun написав:198Le
Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім.
Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.
Слова "експортери" и "збитки" не используются вместе, это нон-сенс. Экспортеры жируют как никогда. Просто жирка стало меньше, и меньше смогут оставлять в офф-шорах. Что вам мешает быть в гривне и точно так же получать преимущество от ее укрепления и "потім задарма скупити їхні активи"? Короче, очередные сказки, но это хорошо, вижу что уже пошла информационная обработка оленей, значит скоро уже долгожданный загончик
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:23
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:28
Никто его не отменит.
В бюджете 2020 уже заложен рост поступлений от НДФЛ на 21,8%
Примечательно что между первым и вторым чтением ожидаемые доходы от НДФЛ подняли на 4,7 млрд с 124,7 млрд до 129,4 млрд ( план на 2019 - 106,2 млрд )
А вообще Штепа зачетная личность, это свадебный фотограф из Запорожья который на округе выиграл у владельца Мотор Сичи, Богуслаева.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:42
zzzzzz написав:
Никто его не отменит.
В бюджете 2020 уже заложен рост поступлений от НДФЛ на 21,8%
Чого ви очікуєте від Алекса, він ще й досі Свинарчуків перемагає...
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:45
Межбанк открылся на 2 копейки ниже закрытия пятницы, просадку выкупили и вернулись на уровень закрытия пятницы.
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