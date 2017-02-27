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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2736273727382739

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:48

  Alex2006 написав:
  andriyzhagun написав:198Le
Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім.
Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Слова "експортери" и "збитки" не используются вместе, это нон-сенс. Экспортеры жируют как никогда. Просто жирка стало меньше, и меньше смогут оставлять в офф-шорах. Что вам мешает быть в гривне и точно так же получать преимущество от ее укрепления и "потім задарма скупити їхні активи"? Короче, очередные сказки, но это хорошо, вижу что уже пошла информационная обработка оленей, значит скоро уже долгожданный загончик :)
Справедливости ради, больше всего жировали в 2015-м. То был полный разврат.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:06

  Alex2006 написав:
  andriyzhagun написав:198Le
Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім.
Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Слова "експортери" и "збитки" не используются вместе, это нон-сенс. Экспортеры жируют как никогда. Просто жирка стало меньше, и меньше смогут оставлять в офф-шорах. Что вам мешает быть в гривне и точно так же получать преимущество от ее укрепления и "потім задарма скупити їхні активи"? Короче, очередные сказки, но это хорошо, вижу что уже пошла информационная обработка оленей, значит скоро уже долгожданный загончик :)

Экспортеры жируют как никогда? :mrgreen: Так было в прекрасные девяностые и то недолго. Сегодня идет счет в обратную сторону. Экспортеры обеднели на столько, что даже импорт офигел - никто ими завезенный непотріб купить не может. Почему?
- дорого слишком
- нет денег на импорт
- нет работы никакой, кроме сельскохозяйственной, для которой не каждый приспособлен.

Теперь про экспорт и збитки. Внешнеэкономические контракты часто бывают долгосрочными и в них покупатели часто требуют регулярность поставок, которая стимулируется штрафами и неустойками. И тут такая ситуация. Гривна выросла из-за урожая зерновых и экспорт многих товаров стал нецелесообразным и экономически убыточным. Но контракты долгосрочные надо же выполнять по тактическим соображениям. Вот экспортеры и напрягаются - если больших убытков из-за курсов валюты нет, то это уже хорошо. Будут экспортировать и дальше в убыток, ведь штрафные санкции из-за задержки поставок принесут еще большие убытки.

Так что в Украине в нынешних условиях ревальвации гривны слова "экспорт" и "прибыля" стали не совместимыми.
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 18 лис, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:11

ДБР подготовила пидозру Порошенко и направила её в ГПУ
https://dbr.gov.ua/news/dbr-skeruvalo-d ... me1GZ5YYKs
Живите своим умом!
zzzzzz
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