andriyzhagun написав:198Le Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім. Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.
Слова "експортери" и "збитки" не используются вместе, это нон-сенс. Экспортеры жируют как никогда. Просто жирка стало меньше, и меньше смогут оставлять в офф-шорах. Что вам мешает быть в гривне и точно так же получать преимущество от ее укрепления и "потім задарма скупити їхні активи"? Короче, очередные сказки, но это хорошо, вижу что уже пошла информационная обработка оленей, значит скоро уже долгожданный загончик
Справедливости ради, больше всего жировали в 2015-м. То был полный разврат.
andriyzhagun написав:198Le Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім. Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.
Слова "експортери" и "збитки" не используются вместе, это нон-сенс. Экспортеры жируют как никогда. Просто жирка стало меньше, и меньше смогут оставлять в офф-шорах. Что вам мешает быть в гривне и точно так же получать преимущество от ее укрепления и "потім задарма скупити їхні активи"? Короче, очередные сказки, но это хорошо, вижу что уже пошла информационная обработка оленей, значит скоро уже долгожданный загончик
Экспортеры жируют как никогда? Так было в прекрасные девяностые и то недолго. Сегодня идет счет в обратную сторону. Экспортеры обеднели на столько, что даже импорт офигел - никто ими завезенный непотріб купить не может. Почему? - дорого слишком - нет денег на импорт - нет работы никакой, кроме сельскохозяйственной, для которой не каждый приспособлен.
Теперь про экспорт и збитки. Внешнеэкономические контракты часто бывают долгосрочными и в них покупатели часто требуют регулярность поставок, которая стимулируется штрафами и неустойками. И тут такая ситуация. Гривна выросла из-за урожая зерновых и экспорт многих товаров стал нецелесообразным и экономически убыточным. Но контракты долгосрочные надо же выполнять по тактическим соображениям. Вот экспортеры и напрягаются - если больших убытков из-за курсов валюты нет, то это уже хорошо. Будут экспортировать и дальше в убыток, ведь штрафные санкции из-за задержки поставок принесут еще большие убытки.
Так что в Украине в нынешних условиях ревальвации гривны слова "экспорт" и "прибыля" стали не совместимыми.
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 18 лис, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Весь ранок руху не має 24,15/24,30 Стоїмо... Новинний фон - інтригуючий! Хтось сьогодні працюючи на випередження відкуповує частину? Чи потрібно дивитись на завтрашні об'єми по ОВДП і тоді приймати рішення?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
andriyzhagun написав:198Le Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім. Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18.11.2019.....................2412,3203 Гривна укрепилась на 10 копеек. Открылись на 2.5 копейки ниже закрытия пятницы. До 11 успели на 1.5 копейки приподняться, а потом на полкопейки откатиться. Около 11-30 опустились еще на копейку, выйдя на уровень открытия, и начали торговать. На этом уровне и прошли полуденную отметку. НБУ в пятницу выкупил дежурные 30 млн. Остатки на коррсчетах изрядно подрасти за счет сокращения объема тендерных сертификатов, который все еще остается весьма немалым.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 14.11.2019 Усього, млн дол. США 509.2 Обороты в четверг были чуть ниже, чем в среду, но остались достаточно высокими. Чистый спрос составил около 450 млн.
Последняя девальвация гривны была в 2014-2015 годах. Сейчас закономерный откат вниз (возможно до 22). Такой сильный откат не в новинку. Всегда так было при всех девальвациях. Сначала почти непомерно вверх (может в несколько этапов происходить) потом по чуть чуть вниз. В результате существенная ревальвация гривны. Ничего нового. А то, что долары никому в Украине сейчас не нужны, кроме НБУ - это плохой знак.
Yuri_61 написав:Такой сильный откат не в новинку. Всегда так было при всех девальвациях.
Було, але по гарячим слідам, а не через п'ять років. Минулого року всілякі експерти і не дуже нагнітали страсті, щодо виплат пікових боргу, а виявляється віддавати його зовсім і не припікає, навпаки можна ще поназичати.