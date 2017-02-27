Додано: Пон 18 лис, 2019 11:06

Alex2006 написав: andriyzhagun написав: 198Le

Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім.

Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром. Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім.Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.



Слова "експортери" и "збитки" не используются вместе, это нон-сенс. Экспортеры жируют как никогда. Просто жирка стало меньше, и меньше смогут оставлять в офф-шорах. Что вам мешает быть в гривне и точно так же получать преимущество от ее укрепления и "потім задарма скупити їхні активи"? Короче, очередные сказки, но это хорошо, вижу что уже пошла информационная обработка оленей, значит скоро уже долгожданный загончик Слова "експортери" и "збитки" не используются вместе, это нон-сенс. Экспортеры жируют как никогда. Просто жирка стало меньше, и меньше смогут оставлять в офф-шорах. Что вам мешает быть в гривне и точно так же получать преимущество от ее укрепления и "потім задарма скупити їхні активи"? Короче, очередные сказки, но это хорошо, вижу что уже пошла информационная обработка оленей, значит скоро уже долгожданный загончик

Экспортеры жируют как никогда?Так было в прекрасные девяностые и то недолго. Сегодня идет счет в обратную сторону. Экспортеры обеднели на столько, что даже импорт офигел - никто ими завезенный непотріб купить не может. Почему?- дорого слишком- нет денег на импорт- нет работы никакой, кроме сельскохозяйственной, для которой не каждый приспособлен.Теперь про экспорт и збитки. Внешнеэкономические контракты часто бывают долгосрочными и в них покупатели часто требуют регулярность поставок, которая стимулируется штрафами и неустойками. И тут такая ситуация. Гривна выросла из-за урожая зерновых и экспорт многих товаров стал нецелесообразным и экономически убыточным. Но контракты долгосрочные надо же выполнять по тактическим соображениям. Вот экспортеры и напрягаются - если больших убытков из-за курсов валюты нет, то это уже хорошо. Будут экспортировать и дальше в убыток, ведь штрафные санкции из-за задержки поставок принесут еще большие убытки.Так что в Украине в нынешних условиях ревальвации гривны слова "экспорт" и "прибыля" стали не совместимыми.