RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2736273727382739

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:48

  Alex2006 написав:
  andriyzhagun написав:198Le
Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім.
Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Слова "експортери" и "збитки" не используются вместе, это нон-сенс. Экспортеры жируют как никогда. Просто жирка стало меньше, и меньше смогут оставлять в офф-шорах. Что вам мешает быть в гривне и точно так же получать преимущество от ее укрепления и "потім задарма скупити їхні активи"? Короче, очередные сказки, но это хорошо, вижу что уже пошла информационная обработка оленей, значит скоро уже долгожданный загончик :)
Справедливости ради, больше всего жировали в 2015-м. То был полный разврат.
Вело
 
Повідомлень: 164
З нами з: 03.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:06

  Alex2006 написав:
  andriyzhagun написав:198Le
Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім.
Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Слова "експортери" и "збитки" не используются вместе, это нон-сенс. Экспортеры жируют как никогда. Просто жирка стало меньше, и меньше смогут оставлять в офф-шорах. Что вам мешает быть в гривне и точно так же получать преимущество от ее укрепления и "потім задарма скупити їхні активи"? Короче, очередные сказки, но это хорошо, вижу что уже пошла информационная обработка оленей, значит скоро уже долгожданный загончик :)

Экспортеры жируют как никогда? :mrgreen: Так было в прекрасные девяностые и то недолго. Сегодня идет счет в обратную сторону. Экспортеры обеднели на столько, что даже импорт офигел - никто ими завезенный непотріб купить не может. Почему?
- дорого слишком
- нет денег на импорт
- нет работы никакой, кроме сельскохозяйственной, для которой не каждый приспособлен.

Теперь про экспорт и збитки. Внешнеэкономические контракты часто бывают долгосрочными и в них покупатели часто требуют регулярность поставок, которая стимулируется штрафами и неустойками. И тут такая ситуация. Гривна выросла из-за урожая зерновых и экспорт многих товаров стал нецелесообразным и экономически убыточным. Но контракты долгосрочные надо же выполнять по тактическим соображениям. Вот экспортеры и напрягаются - если больших убытков из-за курсов валюты нет, то это уже хорошо. Будут экспортировать и дальше в убыток, ведь штрафные санкции из-за задержки поставок принесут еще большие убытки.

Так что в Украине в нынешних условиях ревальвации гривны слова "экспорт" и "прибыля" стали не совместимыми.
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 18 лис, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1226
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2250 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Весь ранок руху не має 24,15/24,30 Стоїмо...
Новинний фон - інтригуючий!
Хтось сьогодні працюючи на випередження відкуповує частину? Чи потрібно дивитись на завтрашні об'єми по ОВДП і тоді приймати рішення?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 576
З нами з: 23.01.09
Подякував: 138 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:09

  andriyzhagun написав:198Le
Мета курсових маніпуляцій загнати експортерів у збитки, а потім задарма скупити їхні активи. В годину "Х" гроші бубуть лише у євреїв-хабадників, вони і будуть володіти тут всім.
Можна спробувати скористатися цим процесом і урвати собі "толіку малую", та це не компенсує той 3,14*ець, що настане незабаром.


ІВК із тої ж секти?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6498
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.11.2019.....................2412,3203
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Открылись на 2.5 копейки ниже закрытия пятницы. До 11 успели на 1.5 копейки приподняться, а потом на полкопейки откатиться. Около 11-30 опустились еще на копейку, выйдя на уровень открытия, и начали торговать. На этом уровне и прошли полуденную отметку.
НБУ в пятницу выкупил дежурные 30 млн.
Остатки на коррсчетах изрядно подрасти за счет сокращения объема тендерных сертификатов, который все еще остается весьма немалым.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
14.11.2019
Усього, млн дол. США 509.2
Обороты в четверг были чуть ниже, чем в среду, но остались достаточно высокими.
Чистый спрос составил около 450 млн.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4374
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 3594 раз.
 
Профіль
7
5
8
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Последняя девальвация гривны была в 2014-2015 годах.
Сейчас закономерный откат вниз (возможно до 22).
Такой сильный откат не в новинку. Всегда так было при всех девальвациях. Сначала почти непомерно вверх (может в несколько этапов происходить) потом по чуть чуть вниз. В результате существенная ревальвация гривны.
Ничего нового.
А то, что долары никому в Украине сейчас не нужны, кроме НБУ - это плохой знак.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 30.09.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Такой сильный откат не в новинку. Всегда так было при всех девальвациях.


Було, але по гарячим слідам, а не через п'ять років. Минулого року всілякі експерти і не дуже нагнітали страсті, щодо виплат пікових боргу, а виявляється віддавати його зовсім і не припікає, навпаки можна ще поназичати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 19.04.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2736273727382739
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1617, 1618, 1619
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16188 1962173
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 23:06
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6742 1474552
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 19:23
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
295 36896
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 13:30
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.