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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:00
цель ставки НБУ - 8%. не забываем и думаем!
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kivin
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:07
kivin написав:
цель ставки НБУ - 8%. не забываем и думаем!
Уже который месяц думаем.
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Viktor
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:10
Yuri_61 написав:
Последняя девальвация гривны была в 2014-2015 годах.
Сейчас закономерный откат вниз (возможно до 22).
Такой сильный откат не в новинку. Всегда так было при всех девальвациях. Сначала почти непомерно вверх (может в несколько этапов происходить) потом по чуть чуть вниз. В результате существенная ревальвация гривны.
Ничего нового.
Странно, но у меня другой опыт.
У меня наоборот, пару раз было такое, что при необъяснимом укреплении курса гривни, затем идет резкий обвал.
У меня такое было в 2008г, когда гривня укрепилась с 5 до 4.8, затем девальвация до 8.
Затем у меня в 2014г перед большой девальвацией был небольшой откат курса.
Оба раза родители велись на это и сливали все свои доллары, а я их потом валерьянкой отпаивал. Поэтому очень хорошо помню оба случая.
Удивительно, что у вас гривня по-другому себя вела все эти годы.
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shramko82
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:11
kivin написав:
в декабре ставку НБУ понизит до 12%
не бегите впереди паровоза!
Максимум до 14-ти...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:26
asti написав: kivin написав:
в декабре ставку НБУ понизит до 12%
не бегите впереди паровоза!
Максимум до 14-ти...
с таким спросом на овгз и с такой инфляцией?
вот увидите
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kivin
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:48
Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?
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Andrew_
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:51
Andrew_ написав:
Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?
в случае грандиозного шухера, то хрен кто что получит. или ва и через фонд или будут тормозить с возвратом на несколько месяцев и посылать всех в суды. а суды будут длится месецами а то и годами. к этому времени всё уже уляжется и настанут теплые деньки. правда полиняют опять все вкладчики на курсах и инфляции
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:01
Andrew_ написав:
Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?
какой смысл? даром дадите банку деньки и потеряете проценты
лучше овгз
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kivin
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:05
shramko82 написав: Yuri_61 написав:
Последняя девальвация гривны была в 2014-2015 годах.
Сейчас закономерный откат вниз (возможно до 22).
Такой сильный откат не в новинку. Всегда так было при всех девальвациях. Сначала почти непомерно вверх (может в несколько этапов происходить) потом по чуть чуть вниз. В результате существенная ревальвация гривны.
Ничего нового.
Странно, но у меня другой опыт.
У меня наоборот, пару раз было такое, что при необъяснимом укреплении курса гривни, затем идет резкий обвал.
У меня такое было в 2008
г, когда гривня укрепилась с 5 до 4.8, затем девальвация до 8.
Затем у меня в 2014г перед большой девальвацией был небольшой откат курса.
Оба раза родители велись на это и сливали все свои доллары, а я их потом валерьянкой отпаивал. Поэтому очень хорошо помню оба случая.
Удивительно, что у вас гривня по-другому себя вела все эти годы.
Если будет то что в 2008 году(братья Бразерс), то поведение гривны перед этим событием неважно.
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Вело
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:11
kivin написав: Andrew_ написав:
Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?
какой смысл? даром дадите банку деньки и потеряете проценты
лучше овгз
почему потеряю %? да и в овгз прыгать надо минимум на 500к грн, а у меня сумма ровно на фонд
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Andrew_
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