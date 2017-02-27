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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2738273927402741>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

цель ставки НБУ - 8%. не забываем и думаем!
kivin
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:07

  kivin написав:цель ставки НБУ - 8%. не забываем и думаем!


Уже который месяц думаем.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:10

  Yuri_61 написав:Последняя девальвация гривны была в 2014-2015 годах.
Сейчас закономерный откат вниз (возможно до 22).
Такой сильный откат не в новинку. Всегда так было при всех девальвациях. Сначала почти непомерно вверх (может в несколько этапов происходить) потом по чуть чуть вниз. В результате существенная ревальвация гривны.
Ничего нового.

Странно, но у меня другой опыт.
У меня наоборот, пару раз было такое, что при необъяснимом укреплении курса гривни, затем идет резкий обвал.
У меня такое было в 2008г, когда гривня укрепилась с 5 до 4.8, затем девальвация до 8.
Затем у меня в 2014г перед большой девальвацией был небольшой откат курса.
Оба раза родители велись на это и сливали все свои доллары, а я их потом валерьянкой отпаивал. Поэтому очень хорошо помню оба случая.
Удивительно, что у вас гривня по-другому себя вела все эти годы.
shramko82
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:11

  kivin написав:в декабре ставку НБУ понизит до 12%
не бегите впереди паровоза!
Максимум до 14-ти...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:26

  asti написав:
  kivin написав:в декабре ставку НБУ понизит до 12%
не бегите впереди паровоза!
Максимум до 14-ти...


с таким спросом на овгз и с такой инфляцией?
вот увидите
kivin
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:51

  Andrew_ написав:Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?


в случае грандиозного шухера, то хрен кто что получит. или ва и через фонд или будут тормозить с возвратом на несколько месяцев и посылать всех в суды. а суды будут длится месецами а то и годами. к этому времени всё уже уляжется и настанут теплые деньки. правда полиняют опять все вкладчики на курсах и инфляции :lol:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:01

  Andrew_ написав:Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?

какой смысл? даром дадите банку деньки и потеряете проценты
лучше овгз
kivin
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:05

  shramko82 написав:
  Yuri_61 написав:Последняя девальвация гривны была в 2014-2015 годах.
Сейчас закономерный откат вниз (возможно до 22).
Такой сильный откат не в новинку. Всегда так было при всех девальвациях. Сначала почти непомерно вверх (может в несколько этапов происходить) потом по чуть чуть вниз. В результате существенная ревальвация гривны.
Ничего нового.

Странно, но у меня другой опыт.
У меня наоборот, пару раз было такое, что при необъяснимом укреплении курса гривни, затем идет резкий обвал.
У меня такое было в 2008г, когда гривня укрепилась с 5 до 4.8, затем девальвация до 8.
Затем у меня в 2014г перед большой девальвацией был небольшой откат курса.
Оба раза родители велись на это и сливали все свои доллары, а я их потом валерьянкой отпаивал. Поэтому очень хорошо помню оба случая.
Удивительно, что у вас гривня по-другому себя вела все эти годы.

Если будет то что в 2008 году(братья Бразерс), то поведение гривны перед этим событием неважно.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:11

  kivin написав:
  Andrew_ написав:Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?

какой смысл? даром дадите банку деньки и потеряете проценты
лучше овгз

почему потеряю %? да и в овгз прыгать надо минимум на 500к грн, а у меня сумма ровно на фонд
Andrew_
 
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