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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:11
kivin написав: asti написав: kivin написав:
в декабре ставку НБУ понизит до 12%
не бегите впереди паровоза!
Максимум до 14-ти...
с таким спросом на овгз и с такой инфляцией?
вот увидите
Как всегда истина где то посредине... 13,5%
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:19
Andrew_ написав: kivin написав: Andrew_ написав:
Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?
какой смысл? даром дадите банку деньки и потеряете проценты
лучше овгз
почему потеряю %? да и в овгз прыгать надо минимум на 500к грн, а у меня сумма ровно на фонд
это кто тебе такую ерунду внушил?
стоимость сделки аж 200 грн тебя пугают?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:24
Учитывая, что на вторичке шестилетки продаются с доходностью 10% годовых - всё может быть//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:29
Andrew_ написав: kivin написав: Andrew_ написав:
Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?
какой смысл? даром дадите банку деньки и потеряете проценты
лучше овгз
почему потеряю %? да и в овгз прыгать надо минимум на 500к грн, а у меня сумма ровно на фонд
Поддерживаю,
считаю, в случае грандиозного шухера, легче будет вернуть деньги из банка, чем из овгз. Если накроется банк, бабло фонд полюбому выплатит и сравнительно быстро - как никак ручейки в фонд стекаются со всех банков и денежки там найдутся.
Если же Маркарова и Ко пошлет всех держателей овгз на небо за звездочкой, а такой сценарий вполне вероятен, тогда, в самом лучшем случае, выплаты заморозят или конвертнут, во что-то ненужное)
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EvgCapp
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:32
EvgCapp написав:
Поддерживаю,
считаю, в случае грандиозного шухера, легче будет вернуть деньги из банка, чем из овгз. Если накроется банк, бабло фонд полюбому выплатит и сравнительно быстро - как никак ручейки в фонд стекаются со всех банков и денежки там найдутся.
Если же Маркарова и Ко пошлет всех держателей овгз на небо за звездочкой, а такой сценарий вполне вероятен, тогда, в самом лучшем случае, выплаты заморозят или конвертнут, во что-то ненужное)
Боже, какой бред(
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kivin
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:34
kivin написав: EvgCapp написав:
Поддерживаю,
считаю, в случае грандиозного шухера, легче будет вернуть деньги из банка, чем из овгз. Если накроется банк, бабло фонд полюбому выплатит и сравнительно быстро - как никак ручейки в фонд стекаются со всех банков и денежки там найдутся.
Если же Маркарова и Ко пошлет всех держателей овгз на небо за звездочкой, а такой сценарий вполне вероятен, тогда, в самом лучшем случае, выплаты заморозят или конвертнут, во что-то ненужное)
Боже, какой бред
Ну почему же, в случае полномасштабного мирового кризиса вполне реальный сценарий//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:36
asti написав: kivin написав: EvgCapp написав:
Поддерживаю,
считаю, в случае грандиозного шухера, легче будет вернуть деньги из банка, чем из овгз. Если накроется банк, бабло фонд полюбому выплатит и сравнительно быстро - как никак ручейки в фонд стекаются со всех банков и денежки там найдутся.
Если же Маркарова и Ко пошлет всех держателей овгз на небо за звездочкой, а такой сценарий вполне вероятен, тогда, в самом лучшем случае, выплаты заморозят или конвертнут, во что-то ненужное)
Боже, какой бред
Ну почему же, в случае полномасштабного мирового кризиса вполне реальный сценарий//)
в случа полномасштабного кризиса и дефолта по овгз вам никакой банк ничего уже не вернет
а тем более фонд гарантирования
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:40
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Востаннє редагувалось malchinko_vitaliy
в Пон 18 лис, 2019 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:47
Вы более масштабно взяли, а я локально, в случае ракеты на 26-28, разорвать депо и покупать долл
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Andrew_
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Додано: Пон 18 лис, 2019 15:22
Ой+ написав: Yuri_61 написав:
Такой сильный откат не в новинку. Всегда так было при всех девальвациях.
Було, але по гарячим слідам, а не через п'ять років. Минулого року всілякі експерти і не дуже нагнітали страсті, щодо виплат пікових боргу, а виявляється віддавати його зовсім і не припікає, навпаки можна ще поназичати.
годен
щось дуже довго загоняли виходить в долар
занадто довго, щоб вважати кур па27+ спекулятивним
і тут прийшов період липень - листопад 2019 і курс вниз дуже дуже сильно
відчуття нереальності того, що твориться з курсом гривня - долар
начхати їм на експортерів і на виконання бюджету
закачують доляри в НБУ по саме вуха
та якби, повторюсь, не НБУ курс би був десь 20 зараз
питання: а чому, окрім НБУ в Україні не потрібен доляр?
бо якщо економіка розвивається, то треба купляти новітні розробки обладнання, а воно за СКВ купується
непортібність доларів в України означає тільки одне- економіка ввійшла в піке і у народа нема лишньої гривні
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