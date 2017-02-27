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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2739274027412742>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:11

  kivin написав:
  asti написав:
  kivin написав:в декабре ставку НБУ понизит до 12%
не бегите впереди паровоза!
Максимум до 14-ти...


с таким спросом на овгз и с такой инфляцией?
вот увидите

Как всегда истина где то посредине... 13,5% 8) :lol:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:19

  Andrew_ написав:
  kivin написав:
  Andrew_ написав:Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?

какой смысл? даром дадите банку деньки и потеряете проценты
лучше овгз

почему потеряю %? да и в овгз прыгать надо минимум на 500к грн, а у меня сумма ровно на фонд

это кто тебе такую ерунду внушил?
стоимость сделки аж 200 грн тебя пугают? :mrgreen:
kivin
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:24

  Investor_33 написав:
  asti написав:
  kivin написав:в декабре ставку НБУ понизит до 12%
Максимум до 14-ти...
Как всегда истина где то посредине... 13,5% 8) :lol:
Учитывая, что на вторичке шестилетки продаются с доходностью 10% годовых - всё может быть//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:29

  Andrew_ написав:
  kivin написав:
  Andrew_ написав:Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?

какой смысл? даром дадите банку деньки и потеряете проценты
лучше овгз

почему потеряю %? да и в овгз прыгать надо минимум на 500к грн, а у меня сумма ровно на фонд

Поддерживаю,
считаю, в случае грандиозного шухера, легче будет вернуть деньги из банка, чем из овгз. Если накроется банк, бабло фонд полюбому выплатит и сравнительно быстро - как никак ручейки в фонд стекаются со всех банков и денежки там найдутся.
Если же Маркарова и Ко пошлет всех держателей овгз на небо за звездочкой, а такой сценарий вполне вероятен, тогда, в самом лучшем случае, выплаты заморозят или конвертнут, во что-то ненужное)
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:32

  EvgCapp написав:Поддерживаю,
считаю, в случае грандиозного шухера, легче будет вернуть деньги из банка, чем из овгз. Если накроется банк, бабло фонд полюбому выплатит и сравнительно быстро - как никак ручейки в фонд стекаются со всех банков и денежки там найдутся.
Если же Маркарова и Ко пошлет всех держателей овгз на небо за звездочкой, а такой сценарий вполне вероятен, тогда, в самом лучшем случае, выплаты заморозят или конвертнут, во что-то ненужное)


Боже, какой бред(
kivin
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:34

  kivin написав:
  EvgCapp написав:Поддерживаю,
считаю, в случае грандиозного шухера, легче будет вернуть деньги из банка, чем из овгз. Если накроется банк, бабло фонд полюбому выплатит и сравнительно быстро - как никак ручейки в фонд стекаются со всех банков и денежки там найдутся.
Если же Маркарова и Ко пошлет всех держателей овгз на небо за звездочкой, а такой сценарий вполне вероятен, тогда, в самом лучшем случае, выплаты заморозят или конвертнут, во что-то ненужное)
Боже, какой бред
Ну почему же, в случае полномасштабного мирового кризиса вполне реальный сценарий//)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:36

  asti написав:
  kivin написав:
  EvgCapp написав:Поддерживаю,
считаю, в случае грандиозного шухера, легче будет вернуть деньги из банка, чем из овгз. Если накроется банк, бабло фонд полюбому выплатит и сравнительно быстро - как никак ручейки в фонд стекаются со всех банков и денежки там найдутся.
Если же Маркарова и Ко пошлет всех держателей овгз на небо за звездочкой, а такой сценарий вполне вероятен, тогда, в самом лучшем случае, выплаты заморозят или конвертнут, во что-то ненужное)
Боже, какой бред
Ну почему же, в случае полномасштабного мирового кризиса вполне реальный сценарий//)


в случа полномасштабного кризиса и дефолта по овгз вам никакой банк ничего уже не вернет :mrgreen: а тем более фонд гарантирования :roll:
kivin
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:40

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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вы более масштабно взяли, а я локально, в случае ракеты на 26-28, разорвать депо и покупать долл
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:22

  Ой+ написав:
  Yuri_61 написав:Такой сильный откат не в новинку. Всегда так было при всех девальвациях.


Було, але по гарячим слідам, а не через п'ять років. Минулого року всілякі експерти і не дуже нагнітали страсті, щодо виплат пікових боргу, а виявляється віддавати його зовсім і не припікає, навпаки можна ще поназичати.


годен
щось дуже довго загоняли виходить в долар
занадто довго, щоб вважати кур па27+ спекулятивним
і тут прийшов період липень - листопад 2019 і курс вниз дуже дуже сильно
відчуття нереальності того, що твориться з курсом гривня - долар
начхати їм на експортерів і на виконання бюджету
закачують доляри в НБУ по саме вуха
та якби, повторюсь, не НБУ курс би був десь 20 зараз
питання: а чому, окрім НБУ в Україні не потрібен доляр?
бо якщо економіка розвивається, то треба купляти новітні розробки обладнання, а воно за СКВ купується
непортібність доларів в України означає тільки одне- економіка ввійшла в піке і у народа нема лишньої гривні
Yuri_61
 
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