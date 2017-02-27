бабки вернут с овгз, но только не простым смертникам, которые на форумах, а влиятельным людям, которые ближе к власти и вложили в огвз не 200штук грн. а млн. и даже млрд. остальных смертников в лучшем случае попросят документы по происхождению бабок. и даже если вы их предоставите, то пошлют выбивать через суд. А РЕШЕНИЕ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА И ТО ЕСЛИ ЕСТЬ МОЗГИ. А ПОТОМ ЕЩЕ ПАРУ ЛЕТ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ, КОТОРАЯ ВСЕХ ШЛЕТ С РЕШЕНИЯМИ В Ж.... депозиты у кого под фонд, то вернут 100 пудов. это показал 14-16год. фг возвращал всем, пусть даже не выдерживая сроки, но всё же под фонд все получили.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 лис, 2019 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
такое было уже в 17г., ипотека уже в мире умирала из-за мирового финансового кризиса, а наши банки до августа 18г. заливал под ипотеку договора только в дол. и Стельмах кричал, что грн. не недооценена и курс будет 3.
каждые десять лет схемы возвращаются. весь мир говорит про очередной в 20г. мировой кризис и все страны готовятся к нему. мы тоже готовимся и народ заставляют скинуть под 24 валюту, что бы потом взуть всех и увидеть курс МИНИМУМ под 30.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 лис, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Простым смертным вернут ковгз с отсрочкой выплат на лет пять под ставку 3%. Такое уже бывало.
Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.
по ипотеке я знаю многих знакомых, которые себя считали млн., т.к оценивали свои дома в 2-5млн. а после кризиса продать их не могли и за 100штук. ходили по городу с барсетками и просили бабок на выплату по ипотеке. так будет и с овгз. схема та же только бумаги разные.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Andrew_ написав:Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?
какой смысл? даром дадите банку деньки и потеряете проценты лучше овгз
почему потеряю %? да и в овгз прыгать надо минимум на 500к грн, а у меня сумма ровно на фонд
карточный/текущий счет с процентом на остаток. пусть и меньший процент - зато под рукой (правда, иногда, лучше когда гривна была бы на срочном депозите = защита от самого себя ).
п.с. хотя такой "аномально низкий" курс может быть еще год-полтора. И если планируемый уже несколько лет грандиозный шухер настанет, такой фактор как земля действительно может очень смягчить ситуацию (условно: максимум без зем.реформы будет 50, а с земельной реформой - "какие-то жалкие" 35)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 18 лис, 2019 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з.............18.11.2019..............19.11.2019 дата розрахунку............15.11.2019..............18.11.2019 Долар США...................2422,0132...............2413,7178 После полудня доллар отыграл почти 1.5 копейки. Открылись на 2.5 копейки ниже закрытия пятницы. До 11 успели на 1.5 копейки приподняться, а потом на полкопейки откатиться. Около 11-30 опустились еще на копейку, выйдя на уровень открытия, и начали торговать. На этом уровне и прошли полуденную отметку. После полудня сначала на полкопейки опустились, а перед обедом на 2 копейки выросли. После непривычно короткого обеденного перерыва рост продолжился. За два приема с перерывом выросли на 1.5 копейки. Расчет официального курса встретили котировками 24.1400 - 24.1700. За день котировки выросли на 3 копейки относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия пятницы. В целом, сессия выглядела весьма динамично по частоте изменения котировок, но диапазон оказался очень скромным. Будет интересно завтра посмотреть, покупал ли сегодня регулятор.
Этот день в истории: 2017 - 2649.90 (-236) 2018 - 2775.49 (-362)
Игорь Алексеевич написав:бабки вернут с овгз, но только не простым смертникам, которые на форумах, а влиятельным людям, которые ближе к власти и вложили в огвз не 200штук грн. а млн. и даже млрд. остальных смертников в лучшем случае попросят документы по происхождению бабок.
Вы, наверно, имели в виду "остальных смертных". Но оговорка у Вас шикарная вышла.