Додано: Пон 18 лис, 2019 15:26

бабки вернут с овгз, но только не простым смертникам, которые на форумах, а влиятельным людям, которые ближе к власти и вложили в огвз не 200штук грн. а млн. и даже млрд. остальных смертников в лучшем случае попросят документы по происхождению бабок. и даже если вы их предоставите, то пошлют выбивать через суд. А РЕШЕНИЕ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА И ТО ЕСЛИ ЕСТЬ МОЗГИ. А ПОТОМ ЕЩЕ ПАРУ ЛЕТ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ, КОТОРАЯ ВСЕХ ШЛЕТ С РЕШЕНИЯМИ В Ж....

депозиты у кого под фонд, то вернут 100 пудов. это показал 14-16год. фг возвращал всем, пусть даже не выдерживая сроки, но всё же под фонд все получили.

Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 18 лис, 2019 15:38, всього редагувалось 1 раз.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.