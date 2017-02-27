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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 15:34
такое было уже в 17г., ипотека уже в мире умирала из-за мирового финансового кризиса, а наши банки до августа 18г. заливал под ипотеку договора только в дол. и Стельмах кричал, что грн. не недооценена и курс будет 3.
каждые десять лет схемы возвращаются. весь мир говорит про очередной в 20г. мировой кризис и все страны готовятся к нему. мы тоже готовимся и народ заставляют скинуть под 24 валюту, что бы потом взуть всех и увидеть курс МИНИМУМ под 30.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 18 лис, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 15:34
Простым смертным вернут ковгз с отсрочкой выплат на лет пять под ставку 3%. Такое уже бывало.
Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 15:42
по ипотеке я знаю многих знакомых, которые себя считали млн., т.к оценивали свои дома в 2-5млн. а после кризиса продать их не могли и за 100штук. ходили по городу с барсетками и просили бабок на выплату по ипотеке.
так будет и с овгз. схема та же только бумаги разные.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 15:46
Andrew_ написав: kivin написав: Andrew_ написав:
Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?
какой смысл? даром дадите банку деньки и потеряете проценты
лучше овгз
почему потеряю %? да и в овгз прыгать надо минимум на 500к грн, а у меня сумма ровно на фонд
карточный/текущий счет с процентом на остаток. пусть и меньший процент - зато под рукой (правда, иногда, лучше когда гривна была бы на срочном депозите = защита от самого себя
).
п.с.
хотя такой "аномально низкий" курс может быть еще год-полтора.
И если планируемый уже несколько лет грандиозный шухер настанет, такой фактор как земля действительно может очень смягчить ситуацию
(условно: максимум без зем.реформы будет 50, а с земельной реформой - "какие-то жалкие" 35)
Востаннє редагувалось Alex2007
в Пон 18 лис, 2019 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 15:48
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............18.11.2019..............19.11.2019
дата розрахунку............15.11.2019..............18.11.2019
Долар США...................2422,0132...............2413,7178
После полудня доллар отыграл почти 1.5 копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже закрытия пятницы. До 11 успели на 1.5 копейки приподняться, а потом на полкопейки откатиться. Около 11-30 опустились еще на копейку, выйдя на уровень открытия, и начали торговать. На этом уровне и прошли полуденную отметку.
После полудня сначала на полкопейки опустились, а перед обедом на 2 копейки выросли. После непривычно короткого обеденного перерыва рост продолжился. За два приема с перерывом выросли на 1.5 копейки. Расчет официального курса встретили котировками 24.1400 - 24.1700. За день котировки выросли на 3 копейки относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия пятницы.
В целом, сессия выглядела весьма динамично по частоте изменения котировок, но диапазон оказался очень скромным. Будет интересно завтра посмотреть, покупал ли сегодня регулятор.
Этот день в истории:
2017 - 2649.90 (-236)
2018 - 2775.49 (-362)
2016 - 2589.52
2015 - 2391.35
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Додано: Пон 18 лис, 2019 15:58
Игорь Алексеевич написав:
бабки вернут с овгз, но только не простым смертникам, которые на форумах, а влиятельным людям, которые ближе к власти и вложили в огвз не 200штук грн. а млн. и даже млрд. остальных смертников
в лучшем случае попросят документы по происхождению бабок.
Вы, наверно, имели в виду "остальных смертных". Но оговорка у Вас шикарная вышла.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 16:01
Игорь Алексеевич написав:
в лучшем случае попросят документы по происхождению бабок. и даже если вы их предоставите, то пошлют выбивать через суд.
зразу видно що ви не купували бумагу (ОВДП) і не працювали із нею
документи про походження коштів просять ДО купівлі бумаг
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Додано: Пон 18 лис, 2019 16:08
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
в лучшем случае попросят документы по происхождению бабок. и даже если вы их предоставите, то пошлют выбивать через суд.
зразу видно що ви не купували бумагу (ОВДП) і не працювали із нею
документи про походження коштів просять ДО купівлі бумаг
и после погашения это такие же чистые деньги как от продажи квартиры машины. а депозитные доход это только проценты
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Додано: Пон 18 лис, 2019 16:16
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
в лучшем случае попросят документы по происхождению бабок. и даже если вы их предоставите, то пошлют выбивать через суд.
зразу видно що ви не купували бумагу (ОВДП) і не працювали із нею
документи про походження коштів просять ДО купівлі бумаг
не покупал и не собираюсь. лучше в недвигу вложить, если бабки мешают.
её хоть можно продать или получать бабки с аренды. особенно если тихо мирно живёшь и не влазишь в полит.разборки. многие физики из-за бугра скупают у нас недвигу и сдают в аренду. и очень довольны доходом.
а наши физики ПОСТОЯННО хотят сыграть в рулетку с гос-ом и взуть хотят власть.
мне как то один банкир говорил. наш народ можно еще доить лет 100. их кидает гос-во, а они через время опять несут бабки.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 16:26
Andrew_ написав:
Вы более масштабно взяли, а я локально, в случае ракеты на 26-28, разорвать депо и покупать долл
А как вам вариант покупать долл сейчас, а в случае ракеты дождаться апогея и продавать?
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