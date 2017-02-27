Додано: Пон 18 лис, 2019 15:34

Простым смертным вернут ковгз с отсрочкой выплат на лет пять под ставку 3%. Такое уже бывало.



Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.

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