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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2741274227432744>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:лучше в недвигу вложить, если бабки мешают.


скажіть це людям зі Сходу
крім того вона
- старіє
- дешевіє із часом
- вимагає нехілих вкладень (ремонт, оновлення меблів і інших елементів)
- її інколи заливають сусіди зверху
- здача в оренду - вимагає часу нервів і зусиль (особливо якщо на поденній основі)
- а податки ви платите за здачу в оренду? :)
- ...


інше діло бумага - купив і займаєшся своїми справами.
вертаєшся до них на час купонних виплат чи погашення.
і робиться це все віддалено без зайвих клопотів і нервів.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:40

  Faceless написав:
  Andrew_ написав:Вы более масштабно взяли, а я локально, в случае ракеты на 26-28, разорвать депо и покупать долл

А как вам вариант покупать долл сейчас, а в случае ракеты дождаться апогея и продавать? :D


+100
последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:45

  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:лучше в недвигу вложить, если бабки мешают.


скажіть це людям зі Сходу
крім того вона
- старіє
- дешевіє із часом
- вимагає нехілих вкладень (ремонт, оновлення меблів і інших елементів)
- її інколи заливають сусіди зверху
- здача в оренду - вимагає часу нервів і зусиль (особливо якщо на поденній основі)
- а податки ви платите за здачу в оренду? :)
- ...


інше діло бумага - купив і займаєшся своїми справами.
вертаєшся до них на час купонних виплат чи погашення.
і робиться це все віддалено без зайвих клопотів і нервів.


а вы что на сходе собираетесь покупать недвигу?
для жилой только киев, одесса, харьков, львов. и можно рассмотреть днепр.
а вот для нежилой подойдут и др.города. главное хорошее место расположения в городе
у меня часть нежилой и жилой. доход в грн. и депозиты в скв.
налоги плачу как фоп. и всё путём. на хлеб и масло хватает :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:46

Пока мы видим такую картинку, взлет курса нам не грозит.
Но следить надо внимательно. Изменение тренда даст сигнал.
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Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:50

  Игорь Алексеевич написав:а вы что на сходе собираетесь покупать недвигу?
для жилой только киев, одесса, харьков, львов. и можно рассмотреть днепр.

А что - Харьков это не восток Украины? Тем более, мы чуть не получили ХНР вдобавок к ДНР и ЛНР в 2014 году. Все на волоске висело.
В 2012 и 2013 никто и предположить не мог, что случится такое. Так что где гарантия, что банкет не продолжится в других областях? Тем более с последними "успехами" на дипломатических фронтах :(
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:54

  Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:
  Andrew_ написав:Вы более масштабно взяли, а я локально, в случае ракеты на 26-28, разорвать депо и покупать долл

А как вам вариант покупать долл сейчас, а в случае ракеты дождаться апогея и продавать? :D


+100
последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх. :roll:


...по идее должно начаться чуть раньше, в бюджет заложен 27
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Dimar написав:Все на волоске висело.
В 2012 и 2013 никто и предположить не мог, что случится такое.

У тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст! Зображення
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:58

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............18.11.2019..............19.11.2019
дата розрахунку............15.11.2019..............18.11.2019
Долар США...................2422,0132...............2413,7178
После полудня доллар отыграл почти 1.5 копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже закрытия пятницы. До 11 успели на 1.5 копейки приподняться, а потом на полкопейки откатиться. Около 11-30 опустились еще на копейку, выйдя на уровень открытия, и начали торговать. На этом уровне и прошли полуденную отметку.
После полудня сначала на полкопейки опустились, а перед обедом на 2 копейки выросли. После непривычно короткого обеденного перерыва рост продолжился. За два приема с перерывом выросли на 1.5 копейки. Расчет официального курса встретили котировками 24.1400 - 24.1700. За день котировки выросли на 3 копейки относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия пятницы.
В целом, сессия выглядела весьма динамично по частоте изменения котировок, но диапазон оказался очень скромным. Будет интересно завтра посмотреть, покупал ли сегодня регулятор.

Этот день в истории:
2017 - 2649.90 (-236)
2018 - 2775.49 (-362)

2016 - 2589.52
2015 - 2391.35

Таке враження що "очікування" знову не дають долару впасти нижче 24. Та й новинний фон сприяє невизначеності, а значить підтримує валюту. Дивимось завтра на сьогоднішню присутність НБУ на МБ та на попит на 2-х річки і коригуємо план дій, що робити далі до 26 листопада.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:08

Земля буде продаватись за грн і ті в чиїх руках вона опинеться продадуть вам єї за 20000грн/га. вірю, але не до кінця.
барсик
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:08

  Мизантрóп написав:
  Dimar написав:Все на волоске висело.
В 2012 и 2013 никто и предположить не мог, что случится такое.

У тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст! Зображення
http://lurkmore.to/Михаил_Добкин

И что? Мало что ли фотографий Ахметова с топ-политиками разных мастей?
Только где Донецк, а где Харьков? И почему Харьков пронесло, а Донецк - нет?

ЗЫ. Не удержали бы Харьков (в том числе, вполне вероятно, и с помощью договоренностей с Допой-Гепой) - сейчас другие фотки постили бы.
Dimar
 
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