Игорь Алексеевич написав:лучше в недвигу вложить, если бабки мешают.
скажіть це людям зі Сходу крім того вона - старіє - дешевіє із часом - вимагає нехілих вкладень (ремонт, оновлення меблів і інших елементів) - її інколи заливають сусіди зверху - здача в оренду - вимагає часу нервів і зусиль (особливо якщо на поденній основі) - а податки ви платите за здачу в оренду? - ...
інше діло бумага - купив і займаєшся своїми справами. вертаєшся до них на час купонних виплат чи погашення. і робиться це все віддалено без зайвих клопотів і нервів.
Andrew_ написав:Вы более масштабно взяли, а я локально, в случае ракеты на 26-28, разорвать депо и покупать долл
А как вам вариант покупать долл сейчас, а в случае ракеты дождаться апогея и продавать?
+100 последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:лучше в недвигу вложить, если бабки мешают.
скажіть це людям зі Сходу крім того вона - старіє - дешевіє із часом - вимагає нехілих вкладень (ремонт, оновлення меблів і інших елементів) - її інколи заливають сусіди зверху - здача в оренду - вимагає часу нервів і зусиль (особливо якщо на поденній основі) - а податки ви платите за здачу в оренду? - ...
інше діло бумага - купив і займаєшся своїми справами. вертаєшся до них на час купонних виплат чи погашення. і робиться це все віддалено без зайвих клопотів і нервів.
а вы что на сходе собираетесь покупать недвигу? для жилой только киев, одесса, харьков, львов. и можно рассмотреть днепр. а вот для нежилой подойдут и др.города. главное хорошее место расположения в городе у меня часть нежилой и жилой. доход в грн. и депозиты в скв. налоги плачу как фоп. и всё путём. на хлеб и масло хватает
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:а вы что на сходе собираетесь покупать недвигу? для жилой только киев, одесса, харьков, львов. и можно рассмотреть днепр.
А что - Харьков это не восток Украины? Тем более, мы чуть не получили ХНР вдобавок к ДНР и ЛНР в 2014 году. Все на волоске висело. В 2012 и 2013 никто и предположить не мог, что случится такое. Так что где гарантия, что банкет не продолжится в других областях? Тем более с последними "успехами" на дипломатических фронтах
Andrew_ написав:Вы более масштабно взяли, а я локально, в случае ракеты на 26-28, разорвать депо и покупать долл
А как вам вариант покупать долл сейчас, а в случае ракеты дождаться апогея и продавать?
+100 последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх.
...по идее должно начаться чуть раньше, в бюджет заложен 27
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з.............18.11.2019..............19.11.2019 дата розрахунку............15.11.2019..............18.11.2019 Долар США...................2422,0132...............2413,7178 После полудня доллар отыграл почти 1.5 копейки. Открылись на 2.5 копейки ниже закрытия пятницы. До 11 успели на 1.5 копейки приподняться, а потом на полкопейки откатиться. Около 11-30 опустились еще на копейку, выйдя на уровень открытия, и начали торговать. На этом уровне и прошли полуденную отметку. После полудня сначала на полкопейки опустились, а перед обедом на 2 копейки выросли. После непривычно короткого обеденного перерыва рост продолжился. За два приема с перерывом выросли на 1.5 копейки. Расчет официального курса встретили котировками 24.1400 - 24.1700. За день котировки выросли на 3 копейки относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия пятницы. В целом, сессия выглядела весьма динамично по частоте изменения котировок, но диапазон оказался очень скромным. Будет интересно завтра посмотреть, покупал ли сегодня регулятор.
Этот день в истории: 2017 - 2649.90 (-236) 2018 - 2775.49 (-362)
2016 - 2589.52 2015 - 2391.35
Таке враження що "очікування" знову не дають долару впасти нижче 24. Та й новинний фон сприяє невизначеності, а значить підтримує валюту. Дивимось завтра на сьогоднішню присутність НБУ на МБ та на попит на 2-х річки і коригуємо план дій, що робити далі до 26 листопада.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!