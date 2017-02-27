Сибарит написав:

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)Починає діяти з.............18.11.2019..............19.11.2019дата розрахунку............15.11.2019..............18.11.2019Долар США...................2422,0132...............После полудня доллар отыграл почти 1.5 копейки.Открылись на 2.5 копейки ниже закрытия пятницы. До 11 успели на 1.5 копейки приподняться, а потом на полкопейки откатиться. Около 11-30 опустились еще на копейку, выйдя на уровень открытия, и начали торговать. На этом уровне и прошли полуденную отметку.После полудня сначала на полкопейки опустились, а перед обедом на 2 копейки выросли. После непривычно короткого обеденного перерыва рост продолжился. За два приема с перерывом выросли на 1.5 копейки. Расчет официального курса встретили котировками 24.1400 - 24.1700. За день котировки выросли на 3 копейки относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия пятницы.В целом, сессия выглядела весьма динамично по частоте изменения котировок, но диапазон оказался очень скромным. Будет интересно завтра посмотреть, покупал ли сегодня регулятор.Этот день в истории:2017 - 2649.90 (-236)2018 - 2775.49 (-362)2016 - 2589.522015 - 2391.35